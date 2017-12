Babiš: Prioritou zahraniční politiky bude pozice České republiky v EU

PRAHA Nový ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) chce především zachovat kontinuitu diplomacie. Řekl to ve středu poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu. Babiš dodal, že hlavní prioritou zahraniční politiky bude lepší pozice České republiky v EU. Shodli se na tom, že Česko by mělo lépe koordinovat svou ekonomickou diplomacii.

Nástupce Lubomíra Zoarálka (ČSSD) hodlá zrychlit přijímání pracovníků z Ukrajiny. Stropnický prohlásil, že diplomacie musí dál fungovat a není prostor pro dobu hájení. „Na ambasádách musíme připravit střídání, máme řadu významných míst, která se musí obsadit v létě příštího roku,“ prohlásil. K personáliím dále poznamenal, že nechystá žádné velké čistky. Z úřadu podle něj odejdou pouze političtí náměstci.



Premiér podotkl, že za prioritu zahraniční politiky považuje zlepšení pozice Česka v EU. „Musíme mít v Evropě větší ambice a získávat spojence s cílem prosazovat naše zájmy,“ řekl.

Babiš i Stropnický se zmínili také o ekonomické diplomacii. Premiér mluvil o lepší koordinaci agentur, které zastupují ČR v zahraničí. Agentury CzechInvest a CzechTrade ve středu spadají do působnosti ministerstva průmyslu. Hnutí ANO ve volebním programu uvádělo, že by se mohly přesunout právě pod diplomacii.

Zaorálek byl osmým ministrem zahraničí České republiky. Očekává se, že až úřad opustí, bude zvolen do čela zahraničního výboru Sněmovny. O Stropnickém se vzhledem k jeho zkušenostem z diplomatických postů uvažovalo jako o možném ministrovi zahraničí již při sestavování koaličního kabinetu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Při rozdělování ministerstev však Černínský palác připadl sociálním demokratům.



Stropnický i v roli ministra obrany byl jedním ze členů ANO, který se věnoval mezinárodním otázkám. K zahraniční politice se za ANO vyjadřoval současný místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Ten však spolupráci s hnutím nedávno ukončil kvůli názorovým neshodám s předsedou hnutí Babišem.

Babiš: ‚Zahraniční politiku hnutí dělám já’

Začátkem listopadu Stropnický vystupoval jako odborník hnutí na zahraniční politiku v pořadu Otázky Václava Moravce. Vyjadřoval se například k problému migrace. Babiš vzápětí reagoval komentářem na twitteru v němž uvedl, že zahraniční politika ANO je jeho doména. „Koukám na Otázky Václava Moravce a jen bych chtěl říct, že zahraniční politiku hnutí dělám já,“ uvedl s odkazem na svá vystoupení v zahraničních médiích a setkání s partnery z jiných zemí. Babiš posléze doplnil, že tím nerozporoval stanovisko Stropnického, ale reagoval na dotaz, kdo formuluje zahraniční politiku ANO.



Odborníci se zatím shodují, že po volbách je u premiéra Babiše viditelná snaha se vymezit vůči nálepce antievropského politika. V poslední době několikrát zdůraznil, že pro Českou republiku je členství v EU důležité a bude usilovat o to, aby byla aktivním členem unie a podílela se na její reformě.