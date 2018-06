Běloruský prezident pohrozil obnovou kontrol na hranici s Ruskem

MINSK Bělorusko je připraveno obnovit kontroly na hranici s Ruskem, což by znamenalo konec volného režimu, který na rusko-běloruské hranici panoval 20 let. Řekl to v pátek běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Rusko začátkem roku začalo provádět na hranici pasové kontroly a zdůvodnilo to bezpečnostními požadavky.

Jak uvedla agentura Reuters, ve skutečnosti ale Moskva reagovala na loňské rozhodnutí Běloruska zavést pětidenní bezvízový styk s 80 státy, mezi nimiž jsou i země Evropské unie. Rusku se sbližování Minsku s EU nelíbí.



„Chtějí-li (Rusové) zavřít hranici, prosím. Když ji zavřou, musíme rovněž obnovit hraniční kontroly,“ řekl podle agentury Belta Lukašenko, který v pátek objížděl hraniční posty. Prezident také dodal, že nechce rozhodnutí uspěchat a vyčká, jak se bude ruská politika na hranicích dále vyvíjet.

Vztahy mezi Ruskem a Běloruskem ochladly

Lukašenko si už loni stěžoval, že Rusko na hranicích vytváří zvláštní bezpečnostní zóny a blokuje dovoz zboží. Vztahy mezi oběma státy podle něj ochladly a Moskva a Minsk tím už „mnoho ztratily“.



Reuters napsal, že tradičně dobré vztahy mezi Moskvou a Minskem jsou napjaté od ruské anexe Krymu v roce 2014. Lukašenko tento čin Ruska označil za špatný precedens. Vztahy Minsku se Západem se naproti tomu zlepšily, když Lukašenko souhlasil s propuštěním některých politických vězňů a do parlamentu se dostala opozice.

Minulý týden Bělorusko jmenovalo nového velvyslance ve Švédsku a obnovilo tak své zastoupení na této úrovni po šesti letech. Diplomatickou roztržku v roce 2012 způsobil protest Švédska proti porušování svobody slova v Bělorusku. Švédská firma tehdy nechala z letadla vyhodit nad Běloruskem několik set plyšových medvídků s nápisy Nás nelze umlčet.