Babiš přejede vlakem Negrelliho viadukt, začne internetový filmový festival a Hrad odpustí vstupné

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Po třech letech je u konce oprava památkově chráněného Negrelliho viaduktu v Praze, který běžní cestující poprvé využijí v pondělí 1.6.2020. Ještě předtím - tedy v pátek - si vzácnou stavbu v „novém“ projede v motorovém vlaku vládní výprava ve složení premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Jízdní řád:

10:00 První jízda (Masarykovo nádraží - Praha-Dejvice).

10:40 Briefing (Praha-Dejvice).

10:50 Druhá jízda (Praha-Dejvice - Masarykovo nádraží).

11:11 Třetí jízda (Masarykovo nádraží - Praha-Dejvice).

Vládní soubor daňových změn související s koronavirovou krizí a tříměsíční odpuštění sociálních odvodů menším firmám. Tyto dva body by měla zrychleně projednat sněmovna.



Ministerstvo zdravotnictví se společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyjádří ke spuštění sdíleného lékového záznamu pacienta, které se uskuteční 1. června.



Poslanci vydají stanovisko k návrhu na ocenění činnosti dobrovolníků pracujících s mládeží formou týdne hrazené dovolené navíc.



Ministři zahraničí ze zemí EU budou debatovat o vztahu k Číně v souvislosti s rostoucím napětí mezi ní a Hongkongem, které má na svědomí kontroverzní zákon vymezující vzájemný vztah.



Zdravotnická organizace WHO zveřejní další údaje o probíhající koronavirové pandemie.



V Rakousku bude pokračovat proces otevření, od pátku mohou začít fungovat hotely a další ubytovací zařízení.



Návštěvníci Pražského hradu od pátku ušetří na vstupném - to bude zdarma. Vedení chce podpořit turistický ruch, zpřístupnění například do Vladislavského sálu, svatovítské katedrály či Zlaté uličky.



Odstartuje náhrada za filmové festivaly, a to světový virtuální filmový festival We Are One: A Global Film Festival. Do akce se zapojí kromě například Cannes či Benátek i Karlovy Vary. Divák jistě ocení desítky filmů určených ke zhlédnutí zdarma na stránkách YouTube.com.