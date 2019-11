Dalík žádá o propuštění z vězení, v Prachaticích bude pohřeb expremiéra Stráského

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google, projedná dnes vláda. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Platit by přitom mohla již během příštího roku.

V Prachaticích bude od 12:00 pohřeb bývalého československého premiéra Jana Stráského, který zemřel 6. listopadu ve věku 78 let.



Okresní soud ve Znojmě začne projednávat žádost lobbisty Marka Dalíka o podmíněné propuštění z vězení. Za podvod při nákupu Pandurů dostal pět let vězení. Odpykal si půlku trestu.

Praha otevře nově vybudovaný chodník podél magistrály mezi Hlavním nádražím a Vinohrady. Akce se zúčastní náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr a místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.



Na území městských částí Prahy 5 a 6 se ode dneška rozšiřují parkovací zóny. V Praze 6 jde například o vybrané lokality na Petřinách nebo v Liboci a na Dědině. V Praze 5 to bude například na Malvazinkách. Parkovací zóny byly v Praze 5 a 6 na vybraných částech zavedeny v roce 2016. Poprvé byly rozšířeny v následujícím roce.

Premiér Andrej Babiš zahájí dvoudenní návštěvu Ukrajiny. Doprovodí ho ministr průmyslu Karel Havlíček a 85 podnikatelů. Součástí programu je setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Oleksijem Hončarukem. Babišova cesta bude první návštěvou českého premiéra na Ukrajině po 11 letech. Před tím sem zavítal pouze Mirek Topolánek.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní informace z kontrolní akce Výstavba a modernizace silnic I. třídy. Kontrolovány byly ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic ČR od roku 2013 do roku 2018.



V Praze končí dvoudenní zasedání předsedů Parlamentů zemí V4 při příležitosti 30. výročí sametové revoluce, které bude věnováno listopadu 1989 a listopadu 2019. Koná se v rámci českého předsednictví V4. Pořádá předseda Senátu Jaroslav Kubera.

Městský soud v Praze pokračuje v rozplétání neobjasněné vraždy s majetkovým motivem, která se stala na Nový rok 2000 v Nuslích. Obžalobě z ubití muže kladivem čelí Ukrajinec Jurij Kraivský.

Do důchodu odchází šéf hongkongské policie Stephen Lo. Jeho rezignaci opakovaně požadovali demonstranti, kteří obviňují policii z přehnaného užívání síly proti protestujícím. Důvodem k odchodu Loa je prý ale jeho věk.

Na 10:00 je v plánu otevření multimediálního prostoru s názvem Chodba času, který návštěvníky přenese do historie Václavského náměstí. Prostor vznikl v tunelu, který spojuje historickou a novou budovu Národního muzea, je dlouhý 56 metrů. Zároveň začne výstava Sametová revoluce, která představí samotnou revoluci a období do voleb v červnu 1990.