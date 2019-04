Pražská koalice má řešit spor o bytech, proběhne soud se střelcem na Novém Zélandu

PRAHA Pražská koalice se sejde ohledně sporu kolem zjišťování počtu prázdných bytů v Praze. Hlavní město uvidí koncert španělského tenoristy Josého Carrerase a v Austrálii proběhne soud s mužem, který měl zabít 50 lidí.

Praha podle Pirátů plánuje analýzu stavu prázdných bytů dle dat z elektroměrů. Ta by se mohla stát úhelným kamenem sporu mezi primátorem Zdeňkem Hřibem a lídrem Spojených sil pro Prahu Jiřím Pospíšilem. Studie, kterou by měl mít na starost Institut plánování a rozvoje ve spolupráci s Pražskou energetickou, ale zatím nemá jasný plán. „Ukazuje se, že zdanění nevyužívaných soukromých bytů na základě dat z elektroměrů je nejen nemorální, ale zároveň by to bylo nelegální,“ napsal v průběhu týdne na twitterový účet Pospíšil. Koaliční jednání je na programu v 9.00.



V hlavním městě proběhne také demonstrace za důstojnou zahraniční politiku vůči Číně. „V posledních týdnech a měsících s narůstající nespokojeností sledujeme, jakým směrem se vyvíjí česká zahraniční politika související s ČLR (středeční chování ministryně Novákové k zástupcům Tchaj-wanu; výroky prezidenta Zemana na adresu BIS související s kauzou Huawei; způsob, jakým byl v České republice oficiálně vítán čínský prezident;). Domníváme se, že jako suverénní stát bychom se neměli snižovat k takovému způsobu jednání,“ stojí na facebookové stránce události.

Soud pokračuje v projednávání obžaloby dvou bývalých šéfů Správy státních hmotných rezerv, Tomáše Perutky a Ondreje Páleníka. Podle kriminalistů způsobili státu škodu 49,5 milionu Kč při uzavření smluvního dodatku s německou Viktoriagruppe.

Ve 20.00 vystoupí v pražské O2 areně slavný španělský tenorista José Carreras. Jednasedmdesátiletý pěvec, známý také z působení v hvězdném triu Los Tres Tenores s Plácidem Domingem a Lucianem Pavarottim, vystoupí za doprovodu Českého národního symfonického orchestru (ČNSO) pod taktovkou Davida Giméneze. Naposledy se v Česku představil předloni v květnu v brněnské DRFG Areně. V roce 2014 v Praze vystoupil na charitativním koncertě společně s houslistkou Vanessou Mae.

Do 4. kola baráže o hokejovou extraligu nastoupí Jaromír Jágr. Jeho Kladno čeká v 17.30 zápas na ledě Českých Budějovic.

Hlavní podezřelý z březnového útoku ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch Australan Brenton Tarrant se znovu objeví před soudem. Bude se zpodpovídat z padesáti zločinů vraždy a devětatřiceti pokusů o vraždu. Další obvinění podle policie nejsou vyloučena. Australský parlament v souvislosti s touto událostí ve čtvrtek schválil zákon, který má zabránit šíření násilného obsahu na sociálních sítích.

Jihokorejská společnost Samsung Electronics začne na svém domácím trhu prodávat svůj první 5G telefon Galaxy S10 5G. Korea se také stává první zemí na světě, která spouští v celé zemi komerční provoz telekomunikační sítě páté generace (5G).

Očekává se verdikt soudu v případu vraždy známého srbského novináře a vydavatele Slavka Ćuruviji, který kritizoval bývalý režim Slobodana Miloševiče. Mezi čtyřmi obžalovanými jsou tři někdejší vedoucí pracovníci státní bezpečnosti (DB).