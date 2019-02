Před rokem zemřel Kuciak. Papež pořádá summit kvůli sexuálnímu zneužívání v církvi

Před rokem byl zastřelen slovenský novinář Ján Kuciak, ve Vatikánu začíná summit kvůli skandálům se sexuálním zneužíváním mladistvých a premiér Andrej Babiš se sejde se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem nad výhradami komunistů.

Rok od smrti Kuciaka. Před rokem byl zastřelen slovenský novinář Ján Kuciak a jeho partnerka. V několika slovenských městech se při příležitosti výročí dvojnásobné vraždy uskuteční shromáždění, v Bratislavě je na 17. hodinu svolána demonstrace. V 19:30 bude pořádat panelovou diskusi portál Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval. Ve 20:20 začne v Košicích 24hodinové čtení novinářských textů Kuciaka. Lidé se k připomínce Kuciakovy památky sejdou vpodvečer i v Brně na shromáždění „Nezabudneme! Pokračujeme!“.

Summit k ochraně nezletilých. Ve Vatikánu začíná summit vrcholných představitelů katolické církve o ochraně nezletilých v církvi, který se koná na pozadí skandálů se sexuálním zneužíváním mladistvých kněžími. Summit, jemuž bude předsedat papež František a na němž bude české katolíky zastupovat předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, potrvá do neděle.

Bezpečnostní výbor o Applu. Sněmovní bezpečnostní výbor dnes projedná mj. vládní novelu prohlubující práva mladistvých v trestním řízení, informaci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o problémech operačního systému iOS od Applu a pozměňovací návrhy k vládní cizinecké novele.

Konference o jádru. Dnešní konference k výstavbě nových jaderných bloků v Česku se zúčastní premiér Andrej Babiš, ministryně průmyslu Marta Nováková, ministryně financí Alena Schillerová, ředitel firmy ČEZ Daniel Beneš i zástupci firem, které by se na výstavbě mohly podílet.

Noví velvyslanci. Prezident Miloš Zeman odpoledne převezme pověřovací listiny čtyř nových velvyslanců v Česku - arménského velvyslance Ašota Hovakimiana, chorvatské velvyslankyně Ljiljany Pancirovové, uzbeckého velvyslance Nabidžona Kasimova a islandského velvyslance Thórira Ibsena.

Rada ČRo. Sněmovní volební výbor vybere kandidáty do volby dvou členů Rady Českého rozhlasu. Od rána bude probíhat jejich veřejné slyšení.

Setkání Babiše a Filipa. V šest hodin večer by se měl sejít premiér Andrej Babiš s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem. Filip, jehož strana aktuální vládu podporuje, si chce s premiérem promluvit o kauze Huawei, nespokojenosti komunistů s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem i opravách D1.

Petříček v USA. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček je na návštěvě USA. Dnes se setká s poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa pro otázky národní bezpečnosti Johnem Boltonem.

Kauza metanol. Vrchní soud by dnes měl rozhodnout v případu šestice obžalovaných z ostravské větve kauzy metanol, kterým krajský soud za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců. Případem se zabývá od středy.

Generální stávka v Katalánsku. Katalánské odbory na dnešek vyhlásily generální stávku na protest proti soudu s katalánskými politiky, kteří jsou obžalováni ze vzpoury kvůli předloňskému referendu o nezávislosti regionu; soud začal minulý týden.