ÚS oznámí rozhodnutí kolem prodeje zámku Českého rozhlasu, z Pardubic se začne létat do Kyjeva

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnostech v případu údajné korupce kolem neuskutečněného prodeje zámku Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Podmíněné a peněžité tresty dostali tři muži včetně bývalého ministra kultury Jiřího Balvína. Obvodní soud nejprve zprostil trojici obžaloby. Po zásahu odvolacího soudu ale rozhodl o vině a všem třem mužům uložil 10 měsíců vězení podmínečně odložených na 30 měsíců a také peněžité tresty.

Ve slovenském parlamentu se očekává hlasování o návrhu na zrušení amnestie, kterou v 90. letech tehdejší prezident Michal Kováč udělil v ekonomické kauze podnikateli Marianu Kočnerovi, jenž byl obžalován i z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka.



Pokračuje také schůze české sněmovny. Poslanci se mají věnovat přijetí stanoviska na podporu Izraele, které má reagovat na sílící antisemitismus ve světě. Poté by se měli z popudu KSČM zabývat situací ve zdravotnictví. Pokud obě témata stihnou poslanci probrat, měli by se ve zbývajícím čase věnovat návrhům zákonů v prvním čtení.

Dolní komora britského parlamentu začne projednávat návrh zákona, který by převedl dojednané podmínky brexitu do britského práva. Vláda premiéra Borise Johnsona jej předložila poté, co se dvakrát neúspěšně pokusila vyvolat hlasování o samotné „rozvodové“ dohodě s Evropskou unií, uzavřené s Bruselem minulý týden.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se v Soči setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Plenární zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci během rozpravy s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem zhodnotí výsledky končící komise, poté bude debata o závěrech unijního summitu. K europoslancům o summitu promluví i předseda Evropské rady Donald Tusk.

V 06:00 středoevropského času byl v Tokiu oficiálně uveden na trůn nový japonský císař Naruhito. Z České republiky se obřadu zúčastnil premiér Andrej Babiš, který se v 09:00 setká také s vietnamským premiérem Nguyen Xuan Phucem.

V Kanadě skončily parlamentní volby, poslední volební místnosti se uzavřely ve 4:00 středoevropského času. První výsledky hlasování se očekávají dnes ráno SELČ.

Na pardubickém letišti bude v 11:30 slavnostní zahájení letů ukrajinských aerolinek SkyUp z Pardubic do Kyjeva. První přílet je očekáván v 11:50 až 12:15.

Vrchní soud v Olomouci projedná případ rodiny Waschtových, která byla odsouzena za přepadení poštovního vozu s penězi na Vyškovsku. Z auta zmizelo téměř půl milionu korun. Otce krajský soud potrestal devíti lety vězení, matka dostala šest let, dcera a syn odešli od soudu s podmínkami.

Krajský soud v Praze znovu projednává případ kladenského advokáta Jana Bacílka, který čelí obžalobě ze zpronevěry několika milionů korun z depozitního účtu.

Francouzský spisovatel Pierre Michon převezme mezinárodní literární Cenu Franze Kafky. Akce se zúčastní pražský primátor Zdeněk Hřib, místopředseda Senátu Milan Štěch nebo pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková.