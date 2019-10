Sněmovní komise k OKD představí výsledky, Johnson chce ukončit zasedání parlamentu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Členové sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD představí výsledky svého zkoumání. Ve hře je podání tří až čtyř trestních oznámení. Na sněmovním webu by navíc měla být zveřejněna kompletní závěrečná zpráva komise. V souvislosti s trestními oznámeními se už objevila jména někdejších členů vlády za ČSSD Bohuslava Sobotky a Milana Urbana, kteří byli u prodeje státního podílu černouhelné firmy v roce 2004. Trestní oznámení by mohlo mířit i na někdejšího ministra z 90. let minulého století a nynějšího prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého.

Novely zákonů o svobodném přístupu k informacím či o alternativních trestech bude projednávat vláda. Na programu jsou i opoziční návrhy na změny v kampani pro obecní volby či na použití nutné obrany. Kabinet se bude zabývat také zřízením nové vládní rady pro koordinaci duševního zdraví a návrhy na jmenování generálů, které předloží prezidentovi.

Britský premiér Boris Johnson má v plánu ukončit aktuální zasedání parlamentu. Nové má začít až 14. října. Návrh na ukončení zasedání musí ještě schválit královna.



Památný den sokolstva, kdy si sokolové připomínají tisíce obětí svých předchůdců v boji za svobodu. V Praze a po celé republice se uskuteční související akce. Na Pražském hradě bude v 11:45 slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže s představením praporu, který Sokol obdrží od prezidenta. V 15:00 bude pietní akt v Tyršově domě a v 18:00 začne na Kampě večer sokolských světel - pouštění lodiček se svíčkami po řece. V Liberci bude 16:00 slavnostní nástup Sokola k uctění památky obětí takzvané akce Sokol z 8. října 1941, při níž bylo nacisty zatčeno kolem 5000 sokolských činovníků.



Městský soud v Praze řeší kauzu údajné zpronevěry 253,5 milionu korun ze společnosti IZIP, která poskytovala služby pojišťovně VZP. Obžalobě čelí někdejší šéf IZIP Jiří Pašek a jednatel firmy FINIM Ilja Čurda.



V Liberci začíná soud s 12 obžalovanými kvůli údajnému dotačnímu podvodu při stavbě termálních lázní v Chrastavě se škodou v řádu 100 milionů korun. Státní zástupce je viní ze sedmi skutků, z nichž nejzávažnější je korupce a poškození finančních zájmů EU. Mezi obžalovanými je bývalý europoslanec a současný člen krajského předsednictva ČSSD Robert Dušek.

Obvodní soud pro Prahu 2 projednává obžalobu na 25 lékařů a zástupců farmaceutických firem, kteří se podle policie podíleli na systému nelegální podpory prodeje léků.

Soud v ukrajinském Kyjevě má rozhodovat o žalobě miliardáře Ihora Kolomojského, který se od státu domáhá vrácení největší ukrajinské banky PrivatBank.

Ve Stockholmu bude vyhlášena letošní Nobelova cena za fyziku.

Fotbalista Zlatan Ibrahimovic se v rodném městě Malmö ve Švédsku zúčastní odhalení své sochy.