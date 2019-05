Vláda hodlá definovat rodinné podnikání, Praha zavře v noci tunely a Češi se utkají s Ruskem

Firmy rodinného typu mají získat větší podporu a zároveň dostanou punc určité kvality. V Praze se bude opět demonstrovat proti Marii Benešové a v noci se kvůli údržbě zavřou důležité pražské tunely. „Zoufalá manželka“ se má v USA přiznat k podvodu s přijímacími zkouškami na americké univerzity. Odpoledne Češi zasednou k televizím nebo počítačům a budou fandit našim hokejistům, kteří narazí na silné Rusko.

Rodinné podnikání v Česku by mělo nově dostat samostatnou definici. Firmy a živnosti rodinného typu díky tomu získají větší podporu, buď v podobě jednoduššího zaměstnávání rodinných příslušníků nebo pobídkami. Zároveň by mělo označení „rodinná firma“ dávat známku určité kvality. Vymezení rodinného podniku projedná vláda, návrh předkládá ministerstvo průmyslu.

Kabinet se bude zabývat i další zápůjčku ropy ze státních rezerv pro petrochemický holding Unipetrol. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do ČR, se minulý měsíc dostala znečištěná ropa, která může poškodit rafinerie. Čistá ruská ropa pro rafinerii Unipetrolu v Litvínově má totiž proti původním plánům přitéct nejdříve až za týden.

Na Staroměstském náměstí v Praze začíná v půl sedmé večer již třetí demonstrace za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Na předchozí akci se před týdnem sešlo 20 tisíc lidí. Odpůrci Benešové tvrdí, že tato někdejší nejvyšší žalobkyně straní Andreji Babišovi ohledně jeho trestního stíhání. Její jmenování ministryní krátce po policejním návrhu na podání obžaloby v premiérově kauze označují za možný „největší zásah do justiční moci od listopadu 1989“.

Pražský Letenský tunel bude z důvodu mytí a pravidelné údržby čtyři noci uzavřen, vždy od od 23:00 do 05:00. Začíná se v pondělí 13. května a končí v pátek 17. května. Noční údržba bude také v pražském Tunelovém komplexu Blanka. Uzavírka je naplánovaná na jednu noc od pondělí 23:00 do úterý 14. května 05:00. Objížďka je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Dukelských Hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most.

Americká herečka Felicity Huffmanová, známá ze seriálu Zoufalé manželky, se před federálním soudem v Bostonu přizná k účasti na podvodu s přijímacími zkouškami na univerzity. K podvodu, který média označují za největší v dějinách amerických vysokých škol, se již v dubnu formálně doznala vyšetřovatelům.

Švédská prokurátorka oznámí, zda znovu otevře předběžné vyšetřování zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který ve skandinávské zemi čelí obvinění ze znásilnění. Švédsko případ předloni odložilo, protože se mu k Assangeovi pobývajícímu tehdy na ekvádorské ambasádě v Londýně nepodařilo dostat.

Městský soud v Praze se bude zabývat případem ženy, která podle policie nechala loni v únoru své šestitýdenní dítě venku v mrazu. Matka čelí obžalobě z pokusu o vraždu, hrozí jí až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest.

Americký prezident Donald Trump přijme v Bílém domě maďarského premiéra Viktora Orbána. Tématem pracovní schůzky budou energetická bezpečnost nebo obranná spolupráce.

Čeští hokejisté se na mistrovství světa v Bratislavě utkají od 16:15 s favoritem turnaje Ruskem. České reprezentaci se na šampionátu zatím daří, dokázala porazit silné Švédy a poté i Nory.

Ve strašnickém krematoriu se od 11. hodin dopoledne uskuteční poslední rozloučení s textařem a publicistou Vladimírem Poštulkou, který zemřel 1. května ve věku 76 let. Poštulka byl autorem textů k mnoha hitům v 70. a 80. letech, k těm nejpopulárnějším patřily Sladké mámení, Veď mě dál cesto má nebo Bludička Julie.