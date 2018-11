Volby v USA otestují vliv prezidenta Trumpa. A zůstanou Britové v celní unii s EU?

V USA se dnes budou konat volby do Kongresu, britská vláda má jednat o plánu na zachování členství v celní unii s EU a ve sněmovně se bude mluvit o Istanbulské úmluvě.

Volby v USA. Američané si dnes volí své zástupce v Kongresu. Obmění se Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Kromě toho se bude volit 39 guvernérů a proběhne řada místních hlasování. Volby jsou rovněž považovány za test pro prezidenta Donalda Trumpa, jehož Republikánská strana nyní ovládá obě komory Kongresu.

Co po brexitu? Kabinet britské premiérky Theresy Mayové bude podle The Sunday Times jednat o plánu, podle kterého by Spojené království dočasně zůstalo v celní unii s EU, což by zabránilo vzniku tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem.

Kauza Oleo Chemical. Městský soud v Praze dopoledne projedná návrh státního zástupce na povolení obnovy trestního řízení v kauze vytunelování petrochemické firmy Oleo Chemical. Žalobci vadí osvobození části obviněných a tvrdí, že ve věci získal nové důkazy.

Změny v Pražských službách. Na programu odpoledního jednání valné hromady Pražských služeb je tzv. squeeze-out, tedy rozhodnutí o nuceném přechodu vlastnictví akcií z minoritních vlastníků na hlavního akcionáře - hlavní město Prahu.

Brífink o Istanbulské úmluvě. V Poslanecké sněmovně proběhne dnes odpoledne brífink k Úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvě). Při té příležitosti Amnesty International ČR a Česká ženská lobby předají petici s více než 10 000 podpisy požadující přijetí této úmluvy. Brífinku se zúčastní i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Koncert za vojáky. V Rudolfinu proběhne vzpomínkový večer k uctění památky vojáků padlých v Afghánistánu ve formě benefičního koncertu Smíchovské komorní filharmonie.

Zeman v Číně. Během závěrečného dne návštěvy Miloše Zemana v Číně při příležitosti mezinárodního veletrhu China International Import Expo, který se věnuje dovozu ze „země středu“, se český prezident měl ještě v nočních hodinách (SELČ) zúčastnit zahájení česko-čínského obchodního fóra a setkat se s výkonným viceprimátorem Šanghaje. Rada OSN pro lidská práva se dnes mimochodem bude zabývat zprávou o stavu lidských práv v Číně.

Arabský štít. Rozsáhlých vojenských manévrů Arabský štít se mají zúčastnit pozemní, letecké i námořní jednotky ze Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánska.

Söder v čele Bavorska. Markus Söder z CSU by dnes měl být v bavorském zemském sněmu znovu zvolen ministerským předsedou této spolkové země.

Dozorce SS u soudu. V německém Münsteru začne dopoledne proces s 94letým mužem, který je obžalován ze spoluzodpovědnosti za smrt stovek lidí v nacistickém koncentračním táboře Stutthof, kde sloužil jako dozorce SS.

Douglas bude mít hvězdu. Americký oscarový herec Michael Douglas dostane hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Pamětní deska bude jen několik metrů od hvězdy, kterou zde má jeho otec Kirk Douglas.