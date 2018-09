Bývalý plavčík nemůže za utonutí chlapce v libereckém bazénu, rozhodl soud

Liberec Okresní soud v Liberci v pátek zprostil obžaloby bývalého plavčíka městského bazénu v Liberci, jemuž za usmrcení z nevědomé nedbalosti hrozilo šest let. Obžalován byl v souvislosti s úmrtím čtrnáctiletého chlapce ze září 2016, který se udusil v odtokové rouře atrakce zvaná divoká řeka.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce Bedřich Skalický si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Navrhoval roční podmíněný trest s odkladem na dva roky. „Byly provedeny důkazy při hlavním líčení, které hovoří o zavinění,“ uvedl Skalický.Obhajoba byla s verdiktem spokojena. „Jsem rád, že soud vyslyšel naše argumenty a vzal v potaz naše námitky,“ uvedl obhájce Jiří Dousek.

Obžaloba vinila čtyřiadvacetiletého muže z toho, že se nevěnoval dostatečně dění u vodní atrakce, což bylo v rozporu s jeho pracovní smlouvou. Obžalovaný vinu na smrti chlapce odmítl. Podle soudu jeho počínání nebylo trestným činem. „Není možné mu to klást za vinu ve formě nevědomé nedbalosti,“ uvedla předsedkyně senátu Blanka Škrétová. Příbuzní mrtvého chlapce po obžalovaném požadovali 3,5 milionu za nemajetkovou újmu, i jejich nároky soud s ohledem na zprošťující rozsudek zamítl.

Chlapec zemřel 3. září 2016. Do sacího potrubí se dostal, když s kamarády násilně poškodil mřížku v divoké řece. Jejich počínání bylo podle soudkyně neadekvátní, navíc se ho snažili před plavčíkem zakrýt. Násilím mřížku poškozovali minimálně pět minut, kdy byla atrakce v klidu. Podle znalce se specializací na bezpečnost v bazénech Zbyňka Kovářů to je dostatečně dlouhá doba na to, aby jejich činnost plavčík zaznamenal. Zároveň ale poukázal na to, že situace na stanovišti, odkud plavčík sledoval atrakci, není jednoduchá. „Stanoviště je řešeno velmi špatně,“ řekl Kovářů u soudu. Plavčík tam má podle něj na starost pět zón pozorování, které má za sebou i před sebou, vlevo, vpravo a pod sebou.

Plavčík sledoval pět stanovišť

Plavčík tak nemusel počínání chlapců zaznamenat. K tomu se přiklonil i soud. „Byly to minutové okamžiky. Měl sledovat pět stanovišť, tato doba nebyla nijak dlouhá,“ uvedla soudkyně. Soud vycházel i z výpovědí jiných plavčíků. „Ať by tam seděl kdokoliv, tak by se stal stejný problém. Voda se tam vlní, lidé dělají bordel a nikoho nenapadne, že někdo něco ničí a snaží se dostat do nějaké díry,“ řekl v pátek jeden u soudu. Odstranění mřížky v divoké řece se nedalo ani předpokládat. „Atrakci jsme předtím 18 let provozovali a nebyl tam sebemenší problém. Je přitom velmi oblíbená, každý návštěvník se tam zkusí aspoň jednou otočit,“ řekl u soudu provozovatel bazénu Jan Švec. Po neštěstí tam dal nainstalovat dvě kamery.

Co se přesně se tehdy stalo, není zřejmé. Ve výpovědích plavčíků, návštěvníků i chlapců jsou rozpory. Atrakci nechali plavčíci uzavřít, když na dně našel jeden návštěvník uvolněné kachličky. V době uzavření divoké řeky nikdo z plavčíků netušil, že se něco stalo. Tři kamarádi mrtvého chlapce, kteří byli v bazénu s ním, nic neřekli a hledali ho sami. O pomoc plavčíky požádali zhruba po dvou hodinách s tím, že se jim ztratil kamarád a je někde v bazénu.