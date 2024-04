Aerolinky čekaly malou holčičku. Dorazila cestující o sto let starší

Paní Patricia, která si nepřála prozradit své příjmení, se narodila v roce 1922, ale počítače aerolinek jí je vždy změní na 2022. Novinář z BBC se stal náhodným svědkem takové záměny, ale cestující i posádka dokázali vzít situaci s úsměvem. „Bylo legrační, že si mysleli, že budu malé dítě a místo toho jsem stará paní,“ prohlásila Patricia.

Více než stoletá žena by si ale přála odstranit tuto chybičku, která ji dříve způsobila i perné chvilky. Například jednou nebyl personál připraven zařídit její přepravu po rozlehlém terminálu, protože očekávali malé dítě, které snadno přenesou v náručí. Pro paní ale potřebovali invalidní vozík.

Reportér BBC letěl stejným letadlem jako paní Patricia mezi městy Chicago a Marquette ve Spojených státech. „Dcera mi přes internet udělala rezervaci letenky - a počítač na letišti si myslel, že jsem se narodila v roce 2022, a ne 1922,“ vyprávěla. „Stejná věc se mi přihodila loni. Taky čekali dítě, a ne mne,“ dodala.

Sedadlo v letadle bylo zarezervováno pro dospělého, ale letištní počítačový systém zřejmě nebyl s to zvládnout datum narození v tak dávné minulosti, takže místo toho nastavil datum o 100 roků blíže.

Bývalá zdravotní sestra, která každý rok létá za příbuznými a uniká před zimou do teplejších krajů, tvrdí, že navzdory počátečnímu zmatení je personál aerolinek pokaždé přátelský a nápomocný.

American Airlines neodpověděly na žádost o vyjádření.

Postarší dáma cestovala sama až do 97 let. „Mám teď nějaké problémy se zrakem, tak bych nechtěla být odkázaná sama na sebe,“ řekla Patricia, kterou provázela dcera. Létat ji stále baví a už se těší na příští let na podzim.