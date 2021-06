Amazon sází na techniku připomínající ještě nedávno sci-fi. Do samořízených kamionů investuje nemalé prostředky

Seattle (USA) Americký internetový prodejce Amazon pokračuje v automatizaci dopravy svých zásilek. Investuje do techniky pro samořízené kamiony a zajistil si možnost získat pětinový podíl v jejím vývojáři - kalifornském start-upu Plus. Ten podle agentury DPA také oznámil, že si od něj největší internetový obchod na světě objednal tisíc systémů, které lze použít k automatizaci konvenčních návěsů. Kupní smlouva je platná do konce ledna 2024.

Plus je jednou z několika firem, které pracují na autonomně řízených nákladních vozech. Spolupracuje s výrobcem Iveco a slibuje, že jeho tahač s návěsem bude schopen ujet zhruba 1500 kilometrů denně. To by přepravu zboží zlevnilo. Chystá se také vstoupit na burzu, chce tak učinit jako SPAC, tedy prostřednictvím prázdného podniku založeného jen pro účely akvizic.

Amazon může překonat obří řetězec Walmart a stát se maloobchodní jedničkou v USA, říká analýza Obzvlášť pokročilá je ve vyvíjení autonomně řízených nákladních vozů i firma Waymo, což je sesterská společnost Googlu. Samořízené vozy vyvíjí od roku 2009 a loni na americký trh uvedla své samořízené taxi. Amazon sází při dalším vývoji své logistiky na více start-upů. Patří mu už vývojář robotaxíků - tedy taxi bez řidiče - Zoox. K doručování zboží firma testuje i roboty a sází na posílání balíčků drony.