Tři byty na pidipozemku. Japonský minimalismus ukazuje, co všechno se dá dokázat s 44 metry

Obecně je Japonsko dáváno za příklad, co se městského plánování týče. V Praze by takový dům nešlo postavit, přinejmenším by potřeboval více parkovacích ploch.

Dnešní stavba stojí na uzoučkém pozemku (pouze 4,7 metru) nedaleko nádraží Nakano na západě Tokia. Může být inspirací pro všechny malé pozemky a úzké proluky. V Japonsku a konkrétně v této čtvrti je to dáno historickým vývojem, je zde dlouhá tradice úzkých samostatně stojících rodinných domů na úzkých pozemcích.

Zde původně zde stály dva domy, oba byly zbořeny a pozemek byl pak prodáván scelený. Vyrostl ale zatím jen jeden dům s minimalistickými byty a vedle něj parkoviště. Ta jsou v Japonsku natolik zisková, že v podstatě pomáhají vydělat na pozdější stavbu domu.

Projekt získal cenu Architecture Masterprize 2023 a stojí za ním architekt Rjúiči Sasaki, který se už v této rubrice před dvěma lety taktéž s oceněnou stavbou objevil.

Tentokrát zaujal například tím, že dům opticky stojí na jediném sloupu. Hned vedle je dům s prakticky stejnými proporcemi, ale ten má sloupy dva a zdaleka nevypadá tak zajímavě.

Maximum se podařilo vytěžit i z dispozice jednotlivých bytů. Pomohlo tomu jediné přímé schodiště, které spojuje všechny čtyři úrovně a ze kterého si jednotlivá patra podle možností ukrajují trochu prostoru.

Garáž je naplánována tak, aby šla případně použít k přespání, například pro hosty, tedy aby v ní byla potřebná ventilace a osvětlení.