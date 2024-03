Investiční apetit Čechů roste. Ve fondech už mají skoro jeden a půl bilionu

Ve větším detailu data Asociace ukázala, že objem peněz ve fondech kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od jednotlivých drobných investorů, loni dosáhl 939 miliardy korun. Jen za loňský rok do nich přibylo 187 miliard, což meziročně představuje téměř čtvrtinový nárůst objemu spravovaných prostředků. „Investice rostly jak díky tržnímu zhodnocení, tak díky přílivu nových investic. Rok 2023 jenom potvrdil, že investování si v České republice získává stále větší oblibu u široké veřejnosti,“ vysvětluje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace.

Z poskytovatelů tohoto typu investování u investorů vede Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Následují investiční společnosti Conseq, Amundi a Generali.

„Loňský rok se zapsal do historie kolektivního investování zlatým písmem. Pokles inflace a absence původně očekávané recese se odrazily na pozitivní náladě na kapitálových trzích,“ uvedl předseda AKAT Martin Řezáč.

K tomu Brodani dodává, že takto úspěšný rok, co se týká růstu vložených prostředků do investičních fondů, nemá za 20 let statistik AKAT obdoby.

Podle Řezáče by zájem o podílové fondy mohl být vysoký i letos. „S ohledem na očekávaný pokles úroků na spořicích účtech čekáme i letos pokračující přesun úspor domácností právě do podílových fondů,“ dodal.

Investice do fondů kvalifikovaných investorů, do nichž mohou investovat takoví investoři, kteří se buď ve světě investic velmi dobře vyznají, nebo disponují takovým kapitálem, že případný neúspěch investice nijak neohrozí jejich finanční situaci, vzrostly v minulém roce o 28 procent na 451 miliard korun.

Mezi společnostmi, do kterých kvalifikovaní investoři vložili nejvíce prostředků, jsou investiční společnosti Avant, J&T a AMISTA.

Po pádech na nová maxima

Zatímco rok 2022 si investoři zapamatují jako dobu temna, kdy padal snad jen s výjimkou komodit prakticky celý trh, ten loňský si už zapamatují jako rok růstu.

Z akcií se loni povedlo předešlé ztráty nejlépe umazat technologickým firmám. Kdo letos vsadil na takzvanou „Magnificent 7“, zahrnující Alphabet, Amazon, Apple, Metu, Microsoft, Nvidii a Teslu, ten určitě nelitoval.

Nejvýrazněji se z pohledu růstu akcií vytáhl výrobce čipů Nvidia, jehož cenné papíry se od začátku roku do jeho závěru zhodnotily o téměř 250 procent. „Je totiž zatím jedinou firmou, která vydává čipy pro AI, proto takový raketový růst jejích výnosů a kurzu akcií,“ vysvětlil Tomáš Pfeiler, portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus.

„Umělá inteligence se stále hodně skloňuje a velmi pozitivně se projevila na akciových trzích. Tento efekt jako katalyzátoru růstu je mnohem větší, než jsem si dříve připouštěl,“ dodal místopředseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Růst ale zaznamenaly v podstatě všechny akciové indexy, nejen S&P 500, kde je hodně technologických firem.

Nejvyššího zhodnocení se tak dočkali investoři od akciových fondů, které loni zhodnotily o sedmnáct procent. Následují smíšené fondy (+11 %), strukturované fondy (+9 %), dluhopisové (+8 %), peněžní (+ 6 %) a retailové nemovitostní fondy (+ 4 %).

Za růstem na akciových trzích obecně stojí především globálně ustupující inflace, s tím související předpoklad snižování úrokových sazeb v příštím roce a také očekávání, že globální ekonomika neupadne do recese.