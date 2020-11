Řidiči málo využívají elektrický pohon. Hybridy do zásuvky ,žerou´ až čtyřikrát více paliva, než mají

PRAHA Hybridní vozy ve skutečnosti spotřebují až čtyřikrát více paliva, než uvádí výrobci. Jak donutit uživatele k většímu používání elektřiny? Na základě rozsáhlé studie by se mohl změnit systém dotací, zdražit konvenční paliva, ale i zneuznat daňové náklady na spalovací vozy pro firmy.

Ačkoliv automobilkami preferované ‚hybridní vozy do zásuvky‘ zdánlivě vypadají jako úsporné řešení, které zároveň šetří životní prostředí, skutečnost je jiná. Na závěry studie zpracované institutem Fraunhofer ISI a Mezinárodní radou pro čistou dopravu (ICCT) upozornil server iDnes.cz.

Slíbené výhody těchto vozů zní na první poslech dobře. Člověk jezdí se spotřebou dva litry na 100 kilometrů, díky „elektrické“ SPZ může využívat výhody, jakými je například parkování zdarma na pražských modrých zónách. Automobilce klesají průměrné flotilové emise.

Jak moc se ale reálná spotřeba plug-in hybridů liší od té papírové, ukázal rozsáhlý průzkum výše zmíněných institucí, kterého se zúčastnilo více než 100 tisíc uživatelů plug-in hybridů napříč Čínou, USA, Kanadou i Evropou. Uživatelé těchto vozů měli reálnou spotřebu v průměru dva až čtyřikrát vyšší, než jakou výrobce udává podle normy NEDC.



Praxe totiž ukázala, že řidiči jezdí podstatnou část doby na benzin, díky čemuž průměrná spotřeba plug-in hybridu závratně roste a převyšuje dokonce i srovnatelné vozy na benzin či diesel, které s sebou nevozí těžkou baterii.



Rozdíl, jak píše server iDnes.cz, narůstal především kvůli uživatelům firemních vozů, které v elektrickém režimu najely pouze pětinu celkových kilometrů, privátní pak přibližně třetinu. Zajímavé je také srovnání jednotlivých zemí: například v Norsku najely hybridy na elektřinu 53 procent celkové jízdy, v USA 54 procent. Naopak Číňané najeli na elektřinu pouhou čtvrtinu kilometrů a němečtí řidiči dokonce 18 procent.



ICCT proto nastínila několik návrhů, jak s novými zjištěními naložit. Jedním z nich bylo například navýšení dojezdu plug-in hybridních vozů, především by ale dotace měly být poskytovány až podle reálné spotřeby, ne té papírové, jak je tomu dosud. Firmy by rovněž měly prokázat, že poskytují dostatečnou nabíjecí infrastrukturu na pracovišti a motivují zaměstnance k instalaci domácích nabíječek. Dalším z návrhů bylo ale i zdražení ceny konvenčních paliv nebo omezení daňové uznatelnosti nákladů na spalovací vozy pro firmy.

Prodeje hybridů v ČR rostou

Plug-in hybridy kombinují výhody nižších emisí a zároveň uživatele díky nádrži na benzin neomezují v dojezdu, dva motory v jednom autě s sebou navíc nesou větší náchylnost k poruchám i zhruba dvojnásobné servisní náklady.

Přesto však prodej hybridů v České republice v období od ledna do října meziročně stoupl o 43 procent na 9474 aut, a to zejména díky vstupu Škody do segmentu.

Podle Thomase Schäfera, nového šéfa Škody Auto, je u větších aut budoucnost právě v plug-in hybridní technologii, u které je možné trakční akumulátor dobít ze zásuvky. „Je po nich obrovská poptávka u octavie a superbu. Budou hrát velkou roli v následujících letech,“ řekl tento týden o plug-in hybridech v rozhovoru pro ČT. Připomněl ovšem, že je to velmi nákladná technologie.



Podle Schäfera navíc není hybridní technologie vhodná do malých vozů. „Do auta formátu modelu Škoda Fabia to je technika v hodnotě deseti tisíc eur navíc, takové navýšení ceny by zákazník neakceptoval,“ řekl. Právě proto je u menších aut podle Schäfera jednoznačným řešením plná elektrifikace.

Hybridy spolu s elektromobily již tvoří téměř sedm procent vozů prodávaných v ČR. Celkem se v ČR od ledna do října prodalo 165 154 osobních aut, což je o 22 procent méně než loni.