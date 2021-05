Ceny bytů v krajích se utrhly, rostou víc než v Praze. Podívejte se, kde je bydlení nejdražší

Praha I když se v souvislosti se zdražováním nových bytů hovoří nejčastěji o Praze, ceny rostou napříč republikou. A v regionech je růst dokonce rychlejší než v metropoli. Jak vyplývá z dat společnosti Trigema, které mají Lidovky.cz exkluzivně k dispozici, ke konci 1. čtvrtletí se ceny nových bytů zvedly v Praze meziročně o 5,5 procenta, v regionech to v průměru bylo o necelých 14 procent.

Vůbec nejdražší byty mimo Prahu najdeme v Královéhradeckém a Libereckém kraji. Metr čtvereční tam vyjde v průměru na téměř sto tisíc korun, respektive více než 86 tisíc korun. To je dáno hlavně tím, že v nabídce jsou horské apartmány, jejichž ceny atakují ty pražské.



Ceny v Praze narážejí na strop

Data developerské společnosti Trigema a realitního agregátoru Flat Zone uvádějí, že na konci března vyšel metr čtvereční v novém bytě mimo Prahu v průměru na více než 68 tisíc korun. V Praze se za metr čtvereční platilo přes 112 tisíc korun. Po Praze, kde se za první tři měsíce letošního roku prodalo 2100 nových bytů, druhým největším trhem je Jihomoravský kraj. V něm našlo majitele přes 900 nových bytů, třetí příčka patří s 670 prodanými byty Středočeskému kraji.

Za svou pozici vděčí Jihomoravský kraj hlavně Brnu. „Nové byty uvolněné do prodeje najdou své zájemce prakticky ihned, a to i přes neustále rostoucí ceny,“ tvrdí Alex Veselý, výkonný ředitel firmy Trikaya. Podotýká, že v uplynulém čtvrtletí se do nabídky dostalo 324 nových bytů a 40 procent z nich už je rezervovaných.

Ze statistik společnosti Trikaya vyplývá, že průměrná nabídková cena za metr čtvereční nového brněnského bytu přesáhla hranici sta tisíc korun. Za průměrný byt o velikosti 51 metrů čtverečních zájemci aktuálně zaplatí 5,34 milionu korun, což vychází na 109 tisíc korun za metr čtvereční. Přesně před rokem stál nový byt o milion korun méně. „Meziročně to představuje zdražení v průměru o 27 procent,“ upřesňuje Veselý.



„Ceny za nové bydlení narazily v Praze mnohdy už na svůj strop a do budoucna lze očekávat jen jejich mírný růst nebo stagnaci,“ tvrdí Radek Polák, mluvčí Trigemy. Mimo Prahu je však situace jiná. „Brno, jeho okolí, Středočeský i Plzeňský kraj představují oblasti, kde můžeme předpokládat, že budou rezidenční nemovitosti ještě více zdražovat,“ říká Polák s tím, že oproti Praze jsou tamní ceny pořád ještě o zhruba 40 procent nižší, na Olomoucku dokonce téměř o polovinu.

Horské byty za pražské ceny

Nejdražší byty mimo Prahu se dle Trigemy a Flat Zone nacházejí v Královéhradeckém a Libereckém kraji. V Královéhradeckém kraji se průměrná cena za metr čtvereční v novém bytě vyšplhala na necelých sto tisíc korun, na Liberecku to bylo více než 86 tisíc korun. To je dáno především tím, že do nabídky nových bytů jsou zahrnuty i horské apartmány. Za ně jsou dnes kupující ochotni zaplatit téměř totéž co za pražský byt.

„Horské apartmány nejsou výjimkou za 100 i 150 tisíc korun za metr čtvereční,“ tvrdí Tomáš Jelínek, jednatel realitní sítě Century 21. Nové projekty apartmánů jsou k mání také v jižních Čechách a na Plzeňsku, konkrétně na Zadově, v Lipně nad Vltavou nebo v Železné Rudě. Na Ústecku pak ceny zvedají především nové rezidenční projekty v Krušných horách v okolí Klínovce.

Je nutné upozornit, že kraje – s výjimkou Jihomoravského, Středočeského a Olomouckého –, představují z pohledu prodaných bytů malé trhy a statistikou tak může podstatně zahýbat i pár luxusních horských apartmánů.