Chce stát víc peněz od českých firem? Musí změnit přístup, řešení nabízí desatero, říká asociace

„Rodinné firmy nemají náklady zahraničních zřizovatelů ve formě manažerských odměn, úroků, licenčních poplatků a podobně,“ vysvětluje Pavel Postl, partner české poradenské skupiny Apogeo.

Jejich vlastníci jsou ale podle Josefa Jaroše, člena dozorčí rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), často vystaveni dvojímu zdanění.

„V okamžiku, kdy je nutné zdanit nejprve zisk firmy a následně i výplatu dividendy konečnému vlastníkovi, tak mnoho podnikatelů raději odkládá výplatu nebo hledá jiné možnosti včetně zakládání firem v daňově příznivých destinacích,“ říká Jaroš, který je zároveň většinovým vlastníkem Apogeo Group.

„Zisk je nejprve zdaněn na úrovni korporátní, tedy daní z příjmů právnických osob, při výplatě zisku majiteli firmy – fyzické osobě, daňovému rezidentovi - je pak aplikována sazba srážkové daně 15 %,“ upřesňuje Martin Bortlík, daňový expert Apogea. „Celkové daňové zatížení je z důvodu tohoto dvojího zdanění 31,15 %,“ shrnuje.

Zrušení tohoto faktického dvojího zdanění by mohlo zatraktivnit podnikání právě pro rodinné firmy s českými vlastníky a vykoupit tak neúměrnou byrokracii nebo přilákat významné zahraniční rezidenty včetně jejich podnikatelských aktivit do České republiky, a odstranit motivaci odchodu z ČR.

Jízdní řád podpory

Způsoby, jak do budoucna ještě více podpořit rodinné firmy i další malé a střední podnikatele, se zabývá Desatero neboli Jízdní řád podpory malých a středních podniků (MSP) a OSVČ.

„Tento materiál vychází z Desatera vypracovaného v r. 2014 v návaznosti na evropský dokument Small Business Act vydaný Evropskou komisí k podpoře podnikatelského prostředí tohoto segmentu,“ upřesňuje místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

„Samotná devatenáctiprocentní sazba daně je sice v evropském prostoru relativně konkurenceschopná, nižší zdanění mají jen Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Malta nebo Kypr, ostatní státy ovšem nabízejí speciální režimy pro malé podniky nebo startupy,“ připomíná Pavel Postl.

Při výplatě dividend fyzické osobě - vlastníkovi firmy se pak v Česku odvádí ještě srážková daň ve výši 15 %. V některých případech to podle Josefa Jaroše vede k tomu, že se peníze ve společnosti kumulují, jsou zadržovány.

„Pokud by byla sazba v případě rodinných firem nižší – třeba jako na Slovensku, kde je srážka jen sedmiprocentní -, mohlo by dojít k rychlejší obrátce těchto peněz, jejich spotřebě, investicím či jinému využití, což by v úhrnu přineslo možná hmatatelnější příjmy do státního rozpočtu a vyšší obecný prospěch, než když peníze takto ‚leží ladem‘,“ vypočítává Jaroš.

„Po dlouhých létech podpory zahraničních investorů ve formě investičních pobídek se skutečně začínají ozývat české firmy, zejména rodinného charakteru, které chtějí investovat i v této nelehké době a které chtějí výnosy ze svého podnikání ponechávat na rozdíl od zahraničních firem zde v České republice,“ potvrzuje Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Pokud by nebyla přijata opatření, která vyplývají z Desatera, obává se Pavel Postl z Apogeo Group, že zejména mladší generace podnikatelů si bude stále častěji vybírat jako místo pro život země, jakými jsou například Švýcarsko, ale i Portugalsko nebo Estonsko.

„Nabízejí totiž vyšší úroveň vzdělání, samozřejmě v angličtině, lepší zdravotnictví, ale i podnikatelské možnosti zejména pro IT, e-commerce a podobně,“ říká Postl. „Jako bonus lze vnímat nižší míru byrokracie a stejné či mírně výhodnější zdanění a preferenční režimy pro pasivní příjmy,“ dodává Postl.