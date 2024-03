ČNB pokračuje ve snižování sazeb. Základní úrok upravila na 5,75 procenta

S uvolňováním měnové politiky začala česká centrální banka loni v prosinci, kdy základní úroková sazba klesla o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. Byla to první změna od června 2022. V únoru sazby stáhla stejně jako nyní o půl procentního bodu.

Středeční rozhodnutí snížit úroky o 0,5 procentního bodu vysvětlí guvernér na tiskové konferenci v 15:45.

Prostor pro nižší sazby otevírá především zkrocená inflace. Její meziroční míra už letos v lednu klesla do okolí dvou procent, aby v únoru činila rovná dvě procenta, na něž centrální bankéři cílí.

Levnější hypotéky

Snížení úroků je impulsem pro pomalou ekonomiku, která podle statistického úřadu za celý loňský rok klesla o 0,4 procenta. Pro letošek pak ekonomové předpovídají jen nízký růst.

Nižší sazby by ekonomice měly v tomto ohledu pomoct, protože zlevní úvěry. Banky zároveň budou reagovat nižším úročení vkladů na spořicích a termínovaných účtech, takže spořit už pro lidi nebude tak výhodné. Kombinace obojího by tak mohla přimět domácnosti více utrácet. Právě jejich omezení spotřeby je podle statistiků hlavní faktor, který výkon tuzemského hospodářství táhl dolů.

Aktuální průměrná úroková sazba u hypotečního úvěru činí podle Hypoindexu 5,62 procenta. Ještě v minulém roce byla i nad šestkou.

Trh se shoduje na tom, že zhruba do roka by mohly úrokové sazby hypotečních úvěrů klesnout až do okolí čtyř procent. To bude zároveň na dlouhou dobu zřejmě vůbec nejlepší nabídka. Extrémně nízké úroky kolem dvou procent, na něž byli Češi dříve zvyklí, už jsou minulostí.

Spolu se snižujícími se sazbami ze strany centrální banky, klesají i úroky na spořicích a termínovaných účtech u komerčních bank. Aktuálně banky snižují úroky pozvolna, nebo se na krok teprve chystají. Například ČSOB bude svým klientům vklady úročit pěti procenty až do 5. dubna. Na trhu ale panuje shoda, že úroky se letos budou snižovat a mohly by se dosatat až pod tři procenta.