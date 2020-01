Stát zruší zakázku na nové dálniční známky. Babiš kvůli ní podá trestní oznámení

PRAHA Problematická zakázka na IT systém a e-shop pro nové dálniční známky bude zrušena. Zástupci státu se podle zjištění LN dohodli s vítěznou firmou Asseco, že rozvážou už podepsanou smlouvu. Projekt zároveň dostane na stůl policie. A to z popudu premiéra Andreje Babiše (ANO), který podá trestní oznámení. Řekl to ve středu při návštěvě Izraele.

Konec zakázky na „mozek“ a e-shop dálničních známek potvrdil ve středu LN vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

„Bude to dohodou. Seděli jsme s dodavatelem, který projevil vůli, že nebude bránit rozvázání smluvního vztahu,“ uvedl s tím, že bude vypsaná otevřená soutěž. Firma Asseco získala zakázku v uzavřeném výběrovém řízení s nabídkou 401 milionů za dodávku systému, e-shopu a čtyřletý servis.

„Věřím, že i po zrušení původní zakázky stihneme start prodeje elektronických známek, který má začít 1. prosince tohoto roku,“ dodal Dzurilla.

Podivností kolem projektu nové podoby dálničních poplatků je však stále hodně. I proto premiér ve středu potvrdil svůj záměr, který sdělil v úterý LN. Tedy přizvat k věci policii. „Dostáváme stále víc a víc znepokojivých informací. Dnes můžu potvrdit, ze podám trestní oznámení, protože dostávám informace o propojení osob a je zapotřebí, aby to vyšetřila policie,“ uvedl o den později. Babiš zvažuje trestní oznámení kvůli dálničním známkám. Právníci řeší, zda lze drahou smlouvu zrušit Zakázku na IT systém a e-shop elektronických dálničních známek, které mají začít fungovat od ledna 2021, dostala v rámci uzavřeného výběrového řízení firma Asseco. A Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) s ní rovnou podepsal smlouvu, aniž by o tom informoval vládu. „Není možné, aby si úředníci zrealizovali takovou zakázku a nikoho se nezeptali. I podle toho jak reagují první náměstek ministra dopravy a šéf SFDI, že odmítají převzít osobní zodpovědnost a rezignovat. Ve firmě by už byli na ulici. V tom je služební zákon nenormální. I proto to musí vyšetřit policie,“ dodal Babiš. O místo kvůli tomu v pondělí přišel ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), kterého Babiš odvolal.