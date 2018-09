Šéfem na pár měsíců. Dráhy vytáhly manažera ‚z klobouku‘, aby mohly fungovat

PRAHA Personální nouze v jednom z největších tuzemských podniků je aspoň částečně zažehnaná. Dozorčí rada Českých drah v úterý odpoledne narychlo zvolila třetího člena představenstva, aby tento řídící orgán mohl naplno velet. Dočasně bude tuto pozici zastávat Radek Dvořák, který v ČD dosud vedl odbor osobní dopravy.

Dvořákovo úterní zvolení bylo očekávané, protože šéf ekonomického odboru Libor Müller tuto výpomoc dělat nechtěl a nabídku odmítl. Jeho mandát by totiž byl omezený, protože teprve teď začne headhunterská společnost Constellation hledat tři nové členy vedení. Do výběru se může dostat i Radek Dvořák a svoji misi ve vedení prodloužit.



Je to každopádně hodně nezvyklá situace, ale má dobrý důvod: dozorčí rada totiž z vůle nespokojeného ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) před týdnem provedla velký zásah do představenstva, když dva členy odvolala (Ludvíka Urbana a Martina Bělčíka) a nejvyššího šéfa Pavla Krtka po téměř čtyřech zbavila jeho funkce. Místo něj posunula do čela firmy dosavadního člena představenstva pro oblast majetku, techniky a servisu Miroslava Kupce.



Krtek však o tři dny dozorčí radu „vypekl“ tím, že odmítl nabízenou pozici místopředsedy. Podle některých právních názorů jeho odvoláním zaniklo i jeho místo v pětičlenném představenstvu. Tím pádem mělo jen dva členy a nebylo usnášeníschopné. Proto musela být narychlo svolaná dozorčí rada.

Tomuto právnímu výkladu se však nově brání předseda dozorčí rady Petr Moos a tvrdí, že Krtkovo členství v představenstvu nesouviselo s výkonem funkce jeho předsedy. „Dozorčí rada provedla změny v představenstvu po důkladném uvážení a postupovala v souladu se Stanovami společnosti a Zákonem o obchodních korporacích, podle něhož je výkon funkce předsedy odlišný od výkonu funkce člena,“ vysvětloval Moos.



Bojoval o rating i peníze od investorů

Tak jako tak bylo nutné tuto prekérní situaci narychlo řešit, aby ČD měly ve svém čele aspoň tři šéfy. Radek Dvořák, který působí na dráze jedenáct let, představoval jakési nouzové řešení, byť v podniku platí za velmi úspěšného manažera.

Na starosti měl mimo jiné přípravu obchodních a investičních strategií osobní dopravy. Podílel se také na obhajobě obchodního modelu ratingové agentuře Moody´s a investorům při refinancování dluhopisů. Ty nyní de facto finančně zajišťují provoz firmy a nákup vlaků.

Dění v ČD je v posledních měsících velmi překotné. Ministr dopravy šéfy drah opakovaně kritizoval. Nebyl například spokojený s přípravou na liberalizaci železničního trhu a pronikání soukromníků na trh. Stejně tak mluvil o chystání firmy na příchod moderních technologií a potřebě mít ve vedení skutečné experty.

Ťok nejprve nechal v červenci převolit dozorčí radu s tím, že má za úkol vybrat nové vedení ČD. K tomu došlo o dva měsíce později. Trochu překvapivě dozorčí rada rovnou a bez soutěže jmenovala Miroslava Kupce, někdejšího šéfa pražských vlakových dep, jako nového předsedu představenstva. Bylo to překvapení: ministr totiž opakovaně hovořil o tom, že na celé představenstvo bude vyhlášeno výběrové řízení.

Vybírat v soutěži se ale podle všeho budou pouze tři jména. Dosavadní členové Miroslav Kupec a Michal Štěpán (má na starosti osobní dopravu), o svá místa v představenstvu zřejmě nebudou muset znovu usilovat.