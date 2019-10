Bojový stroj, který vypadá jako UFO. Čína představila prototyp nového letounu

Čína tvrdí, že „obrněná helikoptéra“ byla navržena pro „budoucí bitevní pole digitálních informací“. Čínská média nazývají stroj „Super Great White Shark“ (v překladu Super velký bílý žralok). Čínský státní bulvární deník Global Times dokonce o stroji tvrdí, že je směsicí moderních a prověřených designů inspirovaných americkou a ruskou vyspělou vojenskou technikou.



A prototype of China's flying saucer-like attack helicopter will make its maiden flight at the Airshow China in 2020. https://t.co/cLPCp1f07i pic.twitter.com/SCVZv1RczC