Obliba železniční dopravy roste. České dráhy zvýšily zisk o 200 milionů, vydělal i RegioJet

PRAHA České dráhy loni hospodařily se ziskem téměř 1,2 miliardy korun, o více než 200 milionů vyšším než v roce 2017. K výsledku přispěla především nákladní doprava, která vykázala zisk 663 milionů. Osobní přeprava naopak skončila ve ztrátě 230 milionů korun. Státní dopravce loni přepravil 179 milionů cestujících, nejvíce za deset let. Dařilo se i konkurenčnímu RegioJet, který skončil v plusu 102 milionů korun před zdaněním.

I přes zvýšení počtu cestujících se tak nepodařilo podniku dostat osobní dopravu do kladných čísel. Mezi hlavní důvody podle podniku patří nedostatečné financování regionální dopravy v některých krajích, rostoucí výdaje za elektřinu a také zvýšené náklady na náhradní autobusy kvůli častým výlukám. Výnosy v osobní dopravě se loni zvýšily o 1,4 miliardy na 23,5 miliardy korun.



„Ceny za autobusy strmě rostou, a i když nám větší část správa železnic kompenzuje, loni nám 144 milionů korun spadlo jako náklad do hospodaření osobní dopravy,“ uvedl člen představenstva společnosti Radek Dvořák. Zvyšování nákladů na elektřinu navíc bude podle společnosti pokračovat, letos by se měly zvýšit zhruba o 540 milionů korun. Výnosy v osobní dopravě se loni zvýšily o 1,4 miliardy na 23,5 miliardy korun.

Stejně jako v předešlých letech vykázala největší zisk nákladní doprava reprezentovaná dceřinou společností ČD Cargo. Loni přepravila 68,4 milionu tun zboží, meziročně o 2,3 milionu tun více. Tržby nákladního přepravce se zvýšily o 636 milionů na 11,8 miliardy korun. S výjimkou černého uhlí a koksu rostly přepravy u všech komodit.

Skupina loni snížila své hrubé zadlužení o 3,5 miliardy korun na 31,4 miliardy korun. Letos budou dráhy splácet 300 milionů eur (cca 7,7 miliardy korun). Podnik je chce refinancovat vydáním nových dluhopisů.

Ziskové hospodaření chtějí dráhy využít na investice do vozového parku a zvyšování konkurenceschopnosti. „V příštích pěti letech chceme investovat do vozidel zhruba 40 miliard korun, což odpovídá požadavkům objednatelů,“ uvedl Dvořák. Loni největší investice šly například do rekonstrukce 12 souprav pendolino či nasazení osobních vlaků do regionální dopravy na Plzeňsku. Dráhy také podepsaly smlouvu na nákup 50 dálkových vozů, pořídily i nové lokomotivy pro nákladní přepravu.

Tržby RegioJetu loni mírně rostly

Tržby železničního dopravce RegioJet loni mírně rostly na 1,1 miliardy korun. Zisk před zdaněním činil 102 milionů korun, napsal v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj. Poprvé v zisku byl dopravce v roce 2015, na železnici působí od roku 2011. Předloni byl ve ztrátě. Nyní působí kromě Česka také na Slovensku a v Rakousku. Letos od prosince začne poprvé jezdit na dotovaných spojích v Česku objednávaných státem a Ústeckým krajem.



Tržby a počet cestujících, který loni u RegioJetu činil 9,7 milionu, rostou každoročně. Důvodem je otvírání nových linek a přidávání nových spojů a celkově rostoucí obliba železniční dopravy v Česku. „Železniční doprava je vysoce perspektivním oborem našeho podnikání. Naše nedotované vlaky jsou ziskové na všech linkách a v pozitivním trendu dalšího růstu a příznivých ekonomických výsledků pokračujeme také v prvním čtvrtletí letošního roku,“ uvedl majitel společnosti Radim Jančura.

Jeho vlaky jezdí na lince z Prahy na Ostravsko a přes severní Slovensko dál na východ, dále z Prahy přes Brno do Vídně a Bratislavy a na Slovensku také jezdí v závazku veřejné služby z Bratislavy do Komárna. V souvislosti s rozšiřováním nabídky vlakových spojů redukoval některé autobusové spoje.

Dopravce chce letos pokračovat v rozšiřování vozového parku pomocí nových i modernizovaných vagónů, nakoupí také nové lokomotivy od Bombardieru. „Máme připravené další nákupy a rekonstrukce vozů v hodnotě přes miliardu korun, které bychom rádi začali uskutečňovat během následujících dvou až tří let. Chceme pokračovat ve zvyšování počtu nabízených sedaček, abychom zajistili dostatek míst pro zvyšující se počet pasažérů,“ uvedl Ondrůj.