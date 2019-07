Letenky po výpadku MAXů stále jsou. Leckdy i za pár stovek korun

Praha Kvůli uzemnění letounů Boeing 737 MAX to vypadalo, že na léto bude málo míst v letadlech a cesta na dovolenou se zkomplikuje. V půlce sezony se ale ukazuje, že nabídka levného létání je stále dostupná.

Za památkami či k moři se dá i v půlce léta dostat letecky za pár stokorun. Individuální cestovatelé mohou i letos těžit z další expanze nízkonákladových leteckých společností ve středu Evropy. Meziročně přibylo linek, a tím i příležitostí k výletu. Nic na tom nezměnilo ani to, že desítky Boeingů 737 MAX nemohou kvůli technickým potížím do vzduchu.

Úspornému cestování nahrává i konkurence v autobusové a vlakové dopravě, která usnadňuje a zlevňuje cesty na letiště v Bratislavě, Vídni, Norimberku nebo třeba v Katovicích. Za dvě stokoruny lze vlakem z Prahy dojet i na letiště v Berlíně.

I když velká část Čechů dává přednost kompletnímu servisu cestovních kanceláří, pořád zbývá dost těch, kdo podobné letenky hledají. „Svou dovolenou si v letní sezoně samo organizuje zhruba 35 procent lidí. To pořád znamená, že přibližně dva až dva a půl milionu lidí potřebuje najít dopravu pro svou dovolenou a takový trh je k dispozici,“ říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Kombinováním k nižší ceně

Hledání levných letů ale zabere dost času a je třeba umět obejít běžný problém nízkonákladových aerolinek: extrémně levné lety v jednom směru, ale násobně dražší v opačném. Nejlepší cestou je v tomto případě kombinace letišť i aerolinií. V jednom směru může být výhodný Ryanair, v druhém zase Wizzair.

Aerolinky Wizzair

Příkladem kombinace letišť mohou být například letenky z Prahy do italské Boloně. Návštěvu tohoto historického města lze spojit s nedalekou Florencií a Pisou, odkud se dá do Prahy také doletět. Pořadí měst lze pak volit podle aktuálních cen letenek. Případě směrem na sever se dá například vlakem nebo levnějších autobusem dojet do Benátek. Pokud by nebyly výhodné letenky do Prahy, lze zamířit do Vídně či do Bratislavy.



Hlavně pro Moravany mohou být všechna tato letiště podobně dostupná jako to pražské. Ze západu či severu Čech může dávat smysl Norimberk či Drážďany, z Ostravska zase Katovice.

Kombinování se nemusí omezovat jen na nedaleká města. Například v srpnu se dá z Bratislavy letět do Soluně za 660 korun. Zpáteční letenky už ale stojí násobně více. Řešením je návrat například přes již zmíněnou italskou Boloňu, po koupání na Chalkidiki lze strávit den s italskými památkami a doletět do Prahy a ušetřené peníze použít na kávu a pizzu v Itálii.

Cestování na lehko

Uváděné ceny ale platí bez odbavených zavazadel, zpravidla i bez větších příručních. S dětmi je pak potřeba si u některých letů připlatit za rezervaci míst. Každý kufřík pak cenu zvyšuje nejmíň o 250 korun za každý úsek. V létě je ale u kratších výletů relativně jednoduché cestovat na lehko, u delších dovolených je ale příplatek aspoň u jednoho člena rodiny nutný.

Počítat je také třeba s tím, že u některých destinací lze levně letět jen na okrajová letiště. To platí například pro Paříž, Londýn či Brusel, i letiště Bergamo je dost vzdálené od samotného Milána. Cesta do center přitom může být i dražší než letenky – typické je to pro Londýn. Pro řadu měst to ale neplatí, a dokonce i mimořádně levné lety – například z Brna do Berlína za 129 korun – míří na stejná letiště jako běžné aerolinie.

Vlak Deutsche Bahn.

Pokud v konkrétním případě levný let nikdo nenabízí, lze se – aspoň po Evropě – podívat i na akční nabídky autobusových a vlakových dopravců. Například cesta vlakem z Prahy do Bruselu stojí 5720 korun, stačí si ale v e-shopu zakázat autobusový přípoj Deutsche Bahn z Prahy do Norimberku a jen o 50 minut delší cesta vlakem až do Belgie vyjde na 546 korun, včetně tříhodinové cesty vysokorychlostním vlakem.

A na obdobně nízké ceny se lze dostat i například při cestách vlakem po rakouských Alpách.