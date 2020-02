Letiště Praha přesune do konce srpna část odbavení z prvního terminálu na druhý kvůli rekonstrukci techniky

Praha Pražské letiště přesune od března odbavení 22 dopravců z prvního terminálu na druhý. Důvodem je rekonstrukce třídírny zavazadel, která by měla přispět ke zvýšení kapacity letiště. Opatření bude platit do konce srpna.

Ve středu o tom informovalo Letiště Praha. Dočasně tak přestane platit rozdělení terminálů na lety do schengenského prostoru z druhého terminálu a mimo schengenský prostor z terminálu 1.

Letiště loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících, čímž už se dostalo na hranu své maximální kapacity. Pracuje se proto na několika stavebních projektech, které by měly kapacitu alespoň částečně zvýšit. „Jedním z nejdůležitějších projektů je v tomto ohledu rekonstrukce třídírny zavazadel, která na letišti pokračuje již druhým rokem a letos si přechodně vyžádá provozní omezení. Výsledkem rekonstrukce však bude modernější a ještě bezpečnější prostor pro odbavení zapsaných zavazadel, což cestující do budoucna určitě ocení,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

Přesun se bude týkat odbavovacích přepážek 22 vybraných dopravců. Na druhém terminálu pro ně bude vyhrazeno speciálně označené místo RED ZONE. Nástup do letadla a samotný odlet však bude standardně na prvním terminálu jako doposud. Změna se týká pouze těch, kteří mají z Prahy odletět s leteckou společností, u které se proces odbavení mění, mají velké zavazadlo k odbavení či potřebují získat svou palubní vstupenku, tedy nejsou již předem odbaveni on-line. Po odbavení se budou tito cestující vracet zpět na první terminál, kde před odletem projdou pasovou a následně i bezpečnostní kontrolou. Spolu s odbavením se do haly druhého terminálu dočasně přesunou i kanceláře dopravců.

Letiště kvůli změnám spustilo informační kampaň, která potrvá do konce srpna. Informace by měli poskytovat také dopravci. Po celé trase mezi terminály, jejíž přechod by měl zabrat asi deset minut, budou umístěny navigační ukazatele. Řehoř uvedl, že letiště vedle dopravců informovalo také cestovní kanceláře, organizace v cestovním ruchu, hotely, provozovatele taxislužeb a parkování a další obchodní partnery.

Letiště vedle rekonstrukce třídírny zavazadel připravuje několik dalších stavebních úprav. Vedle menších projektů, které by postupně měly zrychlit odbavení cestujících a letadel, letiště připravuje i velké stavby, jako je například rozšíření druhého terminálu do roku 2028 nebo výstavba paralelní dráhy se začátkem v roce 2025.

Seznam dopravců, kterých se dočasná změna odbavení týká:

Air Arabia, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Bamboo Airways, BA CityFlyer, British Airways, China Eastern Airlines, České aerolinie (pouze lety do Soulu), Delta Air Lines, easyJet, Emirates, flydubai, Jet2.com, Korean Air, Qatar Airways, Rossiya Airlines, Ryanair/Buzz, Sichuan Airlines, Ukraine International Airlines, United Airlines a Ural Airlines.