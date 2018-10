Z Malostranské Klárov, z Národní třídy Perštýn. Praha zvažuje přejmenování stanic metra

PRAHA Končící pražská rada schválila v úterý koncepci o rozvoji MHD na další roky. Ta zahrnuje návrh diskuze o možné změně názvu stanic metra, tramvají a autobusů. Pokud by Praha všechny návrhy z materiálu podpořila, ze stanice Českomoravská by se tak mohla stát Aréna Libeň, Dejvická by například mohla nést nový název Vítězné náměstí. Návrh na přejmenování některých zastávek se bude projednávat s jednotlivými městskými částmi.

Přejmenovány mají být asi dvě desítky zastávek tramvají. Změnit by se mohly i názvy stanic metra, kdy například Malostranská by se stala Klárovem, či Malou Stranou, stanice Národní třída Perštýnem, nebo Pražského povstání Náměstím hrdinů.



Možné změny názvů a oficiální zdůvodnění Dejvická ► Vítězné náměstí; Dejvice

Ulice Dejvická je umístěna jinde než výstupy z metra. Stanice metra se nachází na Vítězném náměstí, pod ulicí Evropská. Pojmenování dle ulice, pokud existuje lepší ekvivalent, není správné. Lidově se mu říká Kulaťák.

Stanice se vůbec nenachází v katastrálním území Hradčan. Označení evokující Pražský hrad je pro značnou část turistů matoucí, ze stanice na Pražský hrad je 1,4 km daleko. Ulice Hradčanská neexistuje. Historický název stanice je Bruska. U stanice se nachází železniční Praha – Dejvice, která bude modernizována.

Ulice Malostranská neexistuje. Střed Malé Strany je odtud 1 km daleko. Historický název místa je Klárov.

Ulice Staroměstská neexistuje. Stanice se částečně nachází v katastrálním území Josefov. Výstup ze stanice je blíže Náměstí Jana Palacha než Staroměstskému náměstí.

Nepřesný název muzea. V Praze se nachází 77 muzeí.



Ulice Želivského neexistuje. Nepřesný přepis názvu ulice. Historická název místa je Olšany.



Ulice Strašnická se nachází v Záběhlicích, 4,5 km od stanice metra. Stanice se nachází pod ulicí Starostrašnická.



Ulice Radlická je 5,5 km dlouhá a vede nad pěti stanicemi metra.



Nepřesný a hovorový název významné železniční stanice.



Stanice se nachází pod ulicí Spálená, nikoliv pod ulicí Národní. Historický název je Perštýn. Nepřesný přepis názvu ulice Národní doplněný o slovo třída.



Stanice má výstup na jedno z nejdůležitějších nádraží v Praze – Masarykovo. V budoucnu zde bude přestupní stanice mezi železnicí na letiště a metrem. Bylo by vhodné oba názvy sjednotit pro lepší orientaci. V budoucnu zde bude přestupní stanice na linku D, jejíž vestibul bude umístěn pod Petrským náměstím.

Ulice Křižíkova je 1,6 km dlouhá a vede nad dvěma stanicemi metra. Stanice metra se nachází pod ulicí Thámova. Stanice metra se nachází téměř ve středu katastrálního území Karlín.

Ulice Českomoravská se nachází 0,5 km daleko od stanice metra. Stanice metra se nachází pod ulicí Drahobejlova. Stanice je umístěna u významné multifunkční arény, jedné z největších zastřešených arén v Evropě.



Ulice Vysočanská je 3,5 km dlouhá a vede třemi stanicemi metra. Stanice se nachází u železniční stanice Praha-Vysočany.



Ulice Vltavská se nachází na Smíchově, 5,5 km daleko od stanice metra Vltavská. Stanice se nachází u železniční stanice Praha-Bubny. V budoucnu zde bude přestupní stanice mezi železnicí na letiště a metrem. Bylo by vhodné oba názvy sjednotit pro lepší orientaci.



Dle místopisu žádný takový název v Praze neexistuje. Stanice se nachází pod náměstím Hrdinů.



Již několik let se u stanice nachází železniční zastávka Kačerov, která bude v budoucnu na plnohodnotné dvoukolejné trati.



Není vhodné pojmenovat stanici metra dle poměrně dlouhé ulice.



V koncepci o rozvoji MHD jsou také uvedeny důvody, proč by se měly jednotlivé stanice přejmenovat. Většina zastávek podle dokumentu neodpovídá místopisu a charakteru oblasti. Pozměněné názvy u tramvajových zastávek by se měly týkat nejčastěji konečných stanic.



Dokument schválený pražskou radou počítá s tím, že by bylo nejefektivnější, kdyby ke změně názvů stanic došlo současně s otevřením nové trasy metra D.



Že jde o záměr pouze v teoretické rovině, zdůraznil ve svém vyjádření na Facebooku končící radní pro dopravu Petr Dolínek. „Aby bylo jasno. Žádné přejmenování stanic MHD se nekoná, já s tím nesouhlasím. ROPID předložil ke schválení záměr udělat dlouhodobou strategii rozvoje dopravy a přejmenování stanic je asi jeden odstavec, který je k diskuzi za 10 let. Přejmenování nebude!“ uvedl.



„Je to pouze koncepční dokument, který vzala rada na vědomí. V tuto chvíli se jedná pouze o směr, jakým by se mohla městská hromadná doprava ubírat a modernizovat. Proběhnou k tomu ještě diskuze na jednotlivých městských částech společně s veřejností,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman.

Kratší intervaly autobusů, spojení soboty a neděle

Koncepce rozvoje MHD v letech 2019 až 2029, kterou v úterý schválili dosluhující pražští radní, obsahuje více budoucích plánů. Přejmenování stanic má být pouze okrajovou záležitostí. V rámci autobusů MHD by se měl například plošně od 9:30 do 14:00 zkrátit interval z 15 na 12 minut. Koncepce rovněž navrhuje zjednodušit jízdní řády, které by se dělily na pracovní dny a víkendy. Nedělní řády by nahradily ty sobotní. Toto opatření je navrženo ke zvážení jako výhledové.

Další změny se týkají prodloužení tramvajových tratí. Prodloužena bude trať z Divoké Šárky na Dědinu či z Modřan do Libuše. Tramvaje pojedou nově z Barrandova do Slivence a v plánu je také trať z Malovanky na Strahov, z Podbaby do Suchdola a od Vinohradských hřbitovů na Sídliště Malešice. Nová smyčka vznikne na Zahradním městě a u zastávky Depo Hostivař. V dokumentu je uvedeno i prodloužení trati ze Spořilova k dnešní zastávce autobusů Choceradská nebo po novém Dvoreckém mostě mezi Prahou 5 a 4.