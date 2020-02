Neřízená chytrá horákyně. V bavorských lázních testují první německý městský autobus bez řidiče

BAD BIRNBACH (Německo) Je to autobus, ale vlastně to není autobus. Jezdí bez řidiče, ale vlastně i­ s řidičem. A má i nemá předek a ­zadek. A vůbec je otázka, zda se loudavému pohybu vpřed dá říkat jízda. Seznamte se: První německý městský autobus bez řidiče (nebo chcete-li autonomní), který Deutsche Bahn testují v pilotním provozu v lázních Bad Birnbach v dolním Bavorsku.

Spíš než jako autobus ale tato mašinka vypadá jako přifouknutá hranatá beruška, která má zepředu i zezadu dvě tykadla a pod krovky naloží šest lidí. Vešlo by se jich tam i víc, kdyby ovšem nemuseli všichni cestující povinně sedět. K stání tenhle druh dopravy ještě není – kvůli bezpečnosti.



Lázeňští hosté si autonomní elektrobus fotografují, tu a tam někdo nastoupí a kousek popojede. Spoj má svůj jízdní řád, a když se pomalu blíží k zastávce na pěší zóně, člověku se honí hlavou nejrůznější myšlenky. Zastaví? Má se dát znamení? Komu? Otevírají se dveře vždy, nebo je potřeba vydat nějaký signál? Červené vozítko suverénně brzdí přesně v místě pro ně vyhrazeném.

Na dveřích je zelené tlačítko; když na ně míří můj ukazováček, uvnitř stojící postava začne gestikulovat, že se nemá nic mačkat a ­že se dveře otevřou samy. Aha, a to je kdo? Přehnaně aktivní pasažér? Ukazuje se, že autobus sice sám jezdí, ale má ještě dohled.

Muž nás vybízí, abychom se usadili. „Platit nic nemusíte, až do odvolání se jezdí zadarmo,“ říká. Je tu prý od toho, aby zasáhl, kdyby bylo třeba. Volant strhnout na stranu však nemůže, žádný tu totiž není. Vše se ovládá pomocí počítačových programů.

V tichosti vyrážíme na dvoukilometrovou trasu skrz město. Tedy spíš se vydáváme vpřed tempem, které odpovídá lenivému lázeňskému životu. Určitě to není víc než deset kilometrů v hodině. Tahle doprava zatím není pro nikoho, kdo spěchá. Pod střechou jsou v kabině umístěné monitory, na nichž je vidět cesta vpředu i­ vzadu, za oknem mobilní telefon, autobus je vybavený množstvím senzorů, wi-fi připojením, GPS a lokalizačním zařízením.

Trasu má přesně naprogramovanou a umí se učit rozpoznávat různé situace. Jako třeba právě ve chvíli, kdy se pod viaduktem potkává s protijedoucím cyklistou. Zašlápne neviditelné brzdové pedály dost zostra – ostatně u všech překážek reaguje poměrně přecitlivěle.

Nehodu prý měl zatím jen jednu drobnou, kdy lehká srážka s automobilem skončila pomačkanými plechy. List Wochenblatt navíc informoval i o kuriózním střetu 59leté řidičky s tímto autonomním vozidlem. Žena v osobním autě jej třikrát předjela a pokaždé „vybrzdila“. Opakovaným manévrem se v autobuse zasekly vestavěné senzory. Řidička byla obviněna z nebezpečného rušení silničního provozu.

Minibus je z obou stran navlas stejný, na konečné se neotáčí, pouze se zadek změní v předek a vyráží se na další trasu. Jezdí po ní dva v kyvadlovém režimu vesměs mimo silnice s běžným provozem a na jedné z rovných cest – původně cyklostezek – se učí vzájemně se vyhýbat. Loni na podzim poprvé vyrazily také na malý půlkilometrový úsek okresní silnice, aby propojily centrum města s vlakovým nádražím. Jakmile vjedou do běžného provozu, díky nainstalovaným kamerám se změní dopravní značení na silnici, které automobilům přikazuje snížit rychlost na 30 kilometrů v hodině.

I když autonomní elektrické minibusy na první pohled působí spíš jako legrační zpestření dopravy, za dva roky testovacího provozu v Bad Birnbachu najezdily na 20 tisíc kilometrů a přepravily kolem 40 tisíc cestujících. Ve zhoršených podmínkách – například za mlhy či sněžení – je ale stále nahrazuje klasický minibus.

Letos se chce Německo posunout o kousek dál a autonomní autobusy dodat do dalších měst. Modelovým regionem se stanou Horní Franky – města Hof, Rehau a­ Kronach. Spolkové ministerstvo dopravy na tamní projekty vyčlenilo 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun) a očekává, že během dvou let se autonomní autobusy zcela zařadí do systému veřejné dopravy ve vybraných městech.