Morawiecki by chtěl Polsko a Česko více propojit dálnicemi. Chybí třeba spojení Varšavy s Prahou

VARŠAVA Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého chybí dálnice, která by propojovala jihopolskou Vratislav nebo Varšavu s Prahou. Zmínil také možnost dálnice, jež by z Krakova vedla přes Moravu dál do Rakouska či Maďarska. Lepší silniční propojení by podle něj zlepšilo spolupráci v ekonomice, turismu nebo výměně zboží. Předseda polské vlády to dnes řekl na tiskové konferenci po společném zasedání české a polské vlády ve Varšavě.

„Jak Česko, tak Polsko jsou vzájemně velmi důležitými obchodními partnery. Vývoz i dovoz rostou velmi uspokojivým tempem, ale zároveň nám chybí třeba dálnice, která by propojovala Vratislav nebo Varšavu s Prahou, nebo by z Krakova přes Moravu vedla na jih, třeba do Rakouska nebo Maďarska,“ řekl Morawiecki.

 Musíme využít polské zkušenosti s výstavbou dálnic. Na společném zasedání obou vlád nás polští kolegové informovali, že ve výstavbě mají nyní 1000 kilometrů. Stranou nezůstala ani vodní doprava. Podpoříme splavnění Odry a její zařazení do transevropské dopravní sítě. — Vladimír Kremlík (@KremlikVladimir) 28. srpna 2019 S českým premiérem Andrejem Babišem se podle něj často baví o možnostech, jak urychlit a vylepšit silniční i železniční propojení mezi zeměmi. Kulturní, turistická, sociální i obchodní spolupráce by se tak podle Morawieckého více prohloubila. O nutnosti využít polské zkušenosti s výstavbou dálnic se na twitteru zmínil český ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Na společném zasedání obou vlád nás polští kolegové informovali, že ve výstavbě mají nyní 1000 kilometrů. Stranou nezůstala ani vodní doprava. Podpoříme splavnění Odry a její zařazení do transevropské dopravní sítě,“ poznamenal ministr.

Do Varšavy s premiérem Babišem přiletělo osm českých ministrů. S Morawieckým předseda české vlády mluvil o evropských tématech i nadcházejícím summitu zemí visegrádské skupiny, který se 12. září uskuteční v Praze. Ministři vedli také vlastní bilaterální jednání. Mezivládní dohodu, díky které budou letectva obou zemí těsněji spolupracovat například při přeshraničních zásazích či cvičeních, dnes podepsali ministři obrany Lubomír Metnar a Mariusz Blaszczak. Dnešní společné zasedání vlád ve Varšavě bylo šesté v pořadí. Dosud poslední společné jednání se uskutečnilo loni v listopadu v Praze.