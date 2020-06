Praha elektrifikuje čtyři autobusové linky. Troleje budou jen ve strmých stoupáních

Praha V pražské MHD budou elektrifikovány čtyři autobusové linky na levém břehu Vltavy. Město společně s dopravním podnikem (DPP) nasadí elektrobusy na linky číslo 131, 137, 176 a 191. Cílem je zlepšit životní prostředí a snížit hluk. Odhadované náklady na pořízení vozidel a vybudování potřebné infrastruktury jsou jedna až 1,3 miliardy korun. Projekt by měl být uskutečněn v letech 2023 a 2025. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní.

DPP letos v dubnu ohlásil záměr koupit 14 elektrobusů za 200 milionů korun. Nyní rovněž připravuje nasazení elektrobusů na linku 119 na Letiště Václava Havla a linky 140 z Palmovky do Miškovic.



Tyto linky byly vybrány proto, že na jejich trasách jsou v některých místech tramvajové troleje, z kterých by se vozy případně mohly za jízdy dobíjet. Linky rovněž tvoří funkční celek, pro který by vznikla ucelená nabíjecí infrastruktura. Například linky 176 a 191 by sdílely část trolejového vedení i měnírny Hřebenka a Strahov.

Elektrobusy nebudou napojeny na troleje celou trasu, ale jen v některých úsecích. Troleje by byly ve strmých stoupáních a klesáních, které jsou náročné na spotřebu energie. Vozy by se tak v těchto místech napojily na trolej a baterie by se nevybíjela, ale naopak dobíjela.

Finančně nejnáročnější je podle odhadu nákladů elektrifikace linky 191, která jezdí ze zastávky Na Knížecí přes Ciolkovského na Letiště Václava Havla Praha. Cena je odhadována na 580 milionů. U linky 176 jsou odhadovány náklady na 320 milionů a u linek 137 a 131 je to 220 milionů, respektive 200 milionů korun. Technické zázemí v garážích Řepy vyjde na 130 milionů.

Radní podniku uložili, aby zahájil projektovou přípravu. Odhadovaná cena projektu je 32 až 35 milionů. Na projekt elektrifikace bude chtít DPP získat peníze z evropských fondů.

DPP má zhruba 1200 autobusů, které postupně obnovuje. Rozšiřovat chce počet elektrobusů, kterých by v roce 2030 měla být nejméně třetina. DPP plánuje kupovat také hybridní vozy kombinující naftový a elektrický pohon a testovat vozy na vodík. Podnik zatím stále počítá i s naftovými vozy s nejvyšší emisní třídou.

V hlavním městě vyjel první trolejbus před více než 80 lety, 9. srpna 1936. První linka vyjela od tramvajové vozovny Střešovice a trolejbusy jezdily v Praze přes 30 let. Poslední vyrazil od vinohradské Orionky v neděli 15. října 1972.