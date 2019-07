Pražské metro zkouší plastové sedačky z Itálie, cestující uvidí jiný způsob rozestavění míst

Praha Cestující si mohou na lince C pražského metra od čtvrtka vyzkoušet nový typ uspořádání sedadel. Jde už o třetí možné řešení, které Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) testuje. Následně by měl DPP zhodnotit, jaký typ rozestavění sedadel je nejlepší. Vítězný typ poté nainstaluje do všech vozů typu M1.