Pražský dopravní podnik chystá projekt napojení tramvajových kolejí u Národního muzea

Praha Pražský dopravní podnik (DPP) si nechá vypracovat projekt napojení tramvajových kolejí mezi novou a starou budovou Národního muzea na trať ve Vinohradské a Škrétově ulici. Stavba by mohla začít v roce 2022. Na dotaz to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. DPP nechal sedmdesátimetrový úsek tramvajových kolejí, které zatím nejsou napojeny na tramvajovou síť, položit před asi dvěma roky při celkové rekonstrukci prostranství mezi budovami muzea.

„Nyní je zajištěn projektant, který zpracuje a projedná projekt. Po zajištění stavebního povolení a výběru zhotovitele bude zahájena stavba,“ uvedla Řehková. Výstavbu napojení kolejí na ty na Vinohradské a ve Škrétově ulici plánuje DPP zahájit v roce 2022.



„Vzhledem k tomu, že projekt dosud nebyl zpracován, byl by odhad nákladů pouze spekulací,“ dodala Řehková.

Magistrát společně s DPP rovněž plánují návrat tramvají do horní části Václavského náměstí, kde by vedly od muzea do středu a byly napojeny na stávající trať mezi Jindřišskou a Vodičkovou ulicí. Město také dokončuje změnu územního plánu, která umožní vést koleje z Vinohradské k hlavnímu nádraží. Změna by mohla být schválena do jednoho roku. Kdy přesně stavba obou zmíněných tratí začne a na kolik vyjde, není zatím známo.