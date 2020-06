PŘEHLEDNĚ: Prahu čeká prázdninová vlna uzavírek. Opravy se týkají Karlova náměstí i Jižní spojky

PRAHA I přesto, že letos začaly opravy tuzemských pozemních komunikací díky příznivému počasí dříve a některé jsou už dokončeny, s příchodem letních prázdnin přichází další vlna uzavírek. Jen v hlavním městě jich budou desítky. Server Lidovky.cz pražským řidičům přináší přehled zásadních omezení. Informace vyplývají z přehledu Technické správy komunikací (TSK).

Koněvova ulice

V žižkovské Koněvově ulici se v sobotu rozjela kompletní rekonstrukce. Stavba je rozdělena na dvě etapy, a to do konce letošního roku v úseku ulic Husitská - Rokycanova, a poté po zimní přestávce do konce roku 2021 v další části po Černínovu ulici. Kromě oprav silnice i chodníků by měly v ulici přibýt přechody či nová autobusová zastávka. Doprava bude zachována jednosměrně směrem do centra, z centra nyní povede objížďka ulicí Prokopova a poté Rokycanovou zpět na Koněvovu. Později bude vše v průběhu stavby upřesňováno. Řidiči by měli v dopravní špičce počítat s deseti až třiceti minutami zpoždění.

Karlovo náměstí – Resslova, Ječná

Od července do října má rozsáhlou rekonstrukci podstoupit vozovka a chodníky v okolí Karlova náměstí. Dojde zde k úpravě nároží křižovatek, přechodů pro chodce a šířkovému uspořádání dopravního prostoru i chodníků. Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky z žulové mozaiky. Upraven má být i systém odvodnění. Budou dosazeny nové stromy. Stavbu zahájí rekonstrukce křižovatky mezi náměstím a ulicí Resslova. Další akce budou pokračovat v roce 2021. Doprava bude omezena po etapách.

Smetanovo nábřeží

Provoz na Smetanově nábřeží je omezen už od 23. května, úsek bude uzavřen až do konce září 2020. Pro automobilovou dopravu se uzavřel jízdní pruh od Národní třídy k parku Národního probuzení (ve směru ke Karlovu mostu). Uzavírku lze ve směru od Masarykova nábřeží objet ulicí Divadelní, od Národní třídy pak přes ulice Karoliny Světlé – Konviktská – Divadelní. Důvodem opatření vydaného Magistrátem hl. m. Prahy je zvýšení bezpečnosti průjezdů křižovatkou pro tramvaje, zlepšení podmínek pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti chodů.

Kolbenova

Rekonstrukce teplovodu a kanalizace od června na dvou místech omezuje komunikaci Kolbenova v Praze 9. V úseku ulic Prouzova – Pod Strojírnami pokračuje rekonstrukce teplovodního napáječe a výstavba nového. Od 25. června do 18. srpna 2020 bude uzavřen jízdní pás ve směru z centra a doprava bude vedena obousměrně v pásu ve směru do centra.

Bucharova

Během prázdnin musí řidiči počítat také s uzavírkou na komunikaci Bucharova v úseku Běhounkova – Petržílkova v Praze 13. Důvodem je oprava povrchu vozovky, vyrovnání obrubníků, oprava uličních vpustí a kanalizačních vpustí. Pro automobilovou dopravu se nabízí objížďka přes ulice Jeremiášova – Pod Hranicí – Nárožní.

Modřanská

Opravy v úseku mezi Branickým mostem a Branickou ulicí mají trvat do konce srpna. Souvislá údržba komunikace, při níž dojde k opravám přípojek uličních vpustí, rektifikaci povrchových znaků, lokálnímu vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub, opravám autobusových zastávek a k nim přilehlých nástupních ploch, pokračuje od roku 2019. Akce probíhá spolu s rekonstrukcí světelného signalizačního zařízení. Komunikace bude uzavřena vždy po etapách.

Jižní spojka

Za uzavírky pomalého jízdního pruhu prochází od dubna souvislou údržbou povrchu Jižní spojky. Doprava bude svedena ze tří do dvou jízdních pruhů, a to v úseku mezi křižovatkou s ulicemi V Korytech a V Podzámčí (ve směru do centra). Zde se řidiči mohou zdržet až 30 minut.

Chodovská

Jedná se o opravu povrchu stávající čtyřpruhové komunikace včetně povrchu autobusových zastávek v od křižovatky s ulicí U Plynárny po Jižní spojku. Bude zachováno napojení navazujících bočních ulic a stávajících vjezdů. Zároveň bude provedena oprava konstrukce stávajícího chodníku. Opravy budou probíhat ve dvou etapách za zachování provozu po neopravované polovině komunikace, trvat mají do srpna příštího roku.

Nádražní a most Zlíchov

Opravy na úseku od Smíchovského nádraží po ulici Na Smíchově budou pokračovat do letošního září. Předmětem akce je oprava komunikace a kompletní sanace mostu včetně přeizolace a výměny mostních závěrů. Stavba bude koordinována s rekonstrukcí tramvajové tratě. V rámci této akce je komunikace úplně uzavřena.

Modřanská - Barrandovský most

Do poloviny října 2020 je plánována rekonstrukce křižovatky komunikací Modřanská – Barrandovský most. Práce zahrnují změnu polohy středového ostrůvku, vybudování nového připojovacího pruhu z rampy Barrandovského mostu na Modřanskou ve směru do centra, doplnění chodníku včetně bezbariérových úprav, přeložky uličních vpustí, stožárů veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. Práce budou rozděleny na úseky, provoz bude částečně omezen.

Štěrboholská spojka

Od července mají započít také přípravné práce pro rekonstrukci povrchu vozovky a obnovu svodidel, jež má proběhnout v roce 2021. Zřízení provizorních přejezdů a tedy i omezení provozu by zde mělo probíhat výhradně o víkendech v červenci a srpnu.