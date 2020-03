Kolona kamionů před přechodem Náchod do Polska dosáhla 42 kilometrů

Náchod Kolona kamionů před hraničním přechodem do Polska v Náchodě se v úterý postupně natáhla až do 42 kilometrů vzdáleného Hradce Králové. Řidiči mají využít jiné trasy. Řekla to mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Kolony souvisí s opatřeními v boji proti nákaze COVID-19.

Kolony se před hraničním přechodem začaly tvořit v pondělí ráno, kdy Poláci na přechodu zahájili důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Přechod v Náchodě zůstal také jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici. Ostatní hraniční přechody jsou uzavřené.

Na D1 u Bohumína narazil kamion do stojící kolony. Dálnice je uzavřená, jeden člověk zemřel „V rámci možností dohlížíme na regulaci dopravy,“ řekla Vlčková. Policie se podle ní snaží zachovat průjezd v jednadvacetitisícovém Náchodě. Přes přechod Náchod - Kudowa Slone míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery, tedy lidí jezdící přes hranice za prací.