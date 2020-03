Naftu na dálnici ve Francii jsem platil přes okénko, paní měla rukavice, říká český řidič

Paříž/Berlín/Praha Na dálnicích v Německu a Francii je kvůli koronaviru menší provoz, ale na některých čerpacích stanicích se dá jen zaplatit benzin či nafta přes okénko s plentou. Informoval o tom český řidič kamionu, který v pondělí vyrazil do Španělska, ale po zrušení objednávky kvůli koronaviru dojel jen do Francie. Na cestě zpět ve středu hladce projel z Francie do Lucemburska, kde žádné hraniční kontroly nebyly, i z Lucemburska do Německa, kde policisté kontrolovali jen osobní auta.

„Mohl jsem jen zaplatit benzin nebo naftu přes okénko s plentou, paní měla gumové rukavice a roušku,“ popsal situaci na větší čerpací stanici u dálnice nedaleko francouzské obce Sommesous řidič Martin z Rakovnicka. „K dispozici tu je WC mimo prodejnu, ale předtím jsem projel asi sto kilometrů po dálnici A5 a na dálničních parkovištích byl na toaletách nápis: zavřeno kvůli COVID-19,“ dodal český řidič s odkazem na nemoc, kterou nový koronavirus způsobuje.

Na některých dálnicích budou kvůli mnohakilometrovým kolonám zákazy předjíždění Cestou projel Martin i několik menších měst a obcí ve Francii, která připomínala města duchů. „Viděl jsem v obcích vždy tak jednoho až dva lidi,“ popsal řidič z Čech karanténní režim, který Francie po Itálii, Česku a Španělsku zavedla v úterý ve snaze omezit šíření nového koronaviru. „Policisté v jedné obci stavěli všechna osobní auta přede mnou a co jsem stihl zahlédnout i za mnou, měřili (pasažérům) teplotu a kontrolovali, kam jedou,“ dodal. Také na hranicích z ČR do Německa kontrolovali policisté s gumovými rukavicemi a rouškami osobní vozy. „Namátkou zastavili někdy i kamion a řidičům měřili teplotu,“ popsal pondělní odjezd přes hraniční přechod Pomezí nad Ohří. I z Německa do Francie v pondělí odpoledne projel plynule, v opačném směru ale viděl u přechodu u Baden-Badenu asi desetikilometrovou frontu. „Kontrolovali osobní auta,“ připomněl skutečnost, že Německo kvůli koronoviru od pondělka obnovilo kontroly na hranicích s Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem, Francií a Dánskem. Na jiných hranicích v Evropě je ale kvůli koronaviru situace složitější. „Kluci, kteří tento týden vyrazili do Polska či Maďarska, jsou pěkně naštvaní. Tam stojí několikakilometrové fronty,“ uvedl s odkazem na opatření na jiných hranicích, kde kontrolují i kamiony a kde se tak vytvořily tento týden kolony dlouhé i několik desítek kilometrů. Původně měl jet Martin do Španělska, ale tamní nakládku zrušili. Také ve francouzském Toulouse koronavirové okolnosti změnily jeho plány a chladicí boxy pro supermarkety musel jet vyložit jinam. „Market zavřeli, tak jsem je musel jet vyložit do spedičního skladu,“ uvedl. I on dostal od svého zaměstnavatele na cestu roušku, respirátor a dezinfekční gel. A ačkoli nákladní doprava na rozdíl od osobní nařízeními vlád zastavena není, i tak jí opatření kvůli koronaviru postihnou. „Automobilky zavřely, a protože vozíme i zboží pro jejich menší dodavatele, zůstaneme teď asi 14 dní doma,“ řekl řidič firmy Daniel Hasal, s.r.o., která k tomuto opatření přistoupila kvůli omezení výroby v podnicích i kvůli bezpečnosti svých řidičů. „Z toho bude mít radost manželka a pětiletý syn, konečně s nimi budu delší dobu doma,“ dodal Martin.