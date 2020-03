Ministerstvo vyšle pro Čechy do ciziny tři autobusy, všechny navrátilce čeká karanténa

Praha Ministerstvo zahraničí v neděli plánuje vyslat tři autobusy pro Čechy, kteří uvízli v evropských zemích kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Odpoledne zhruba ve 13:00 by měl jeden odjet z letiště z Mnichova, večer asi ve 22:00 z Vídně a Frankfurtu nad Mohanem. Vyplývá to z aktualizovaných informací na webu resortu.

Pro všechny občany, které autobusy přivezou, bude platit povinná dvoutýdenní karanténa. Už v sobotu ministerstvo poslalo autobusy pro lidi ve Vídni či Frankfurtu.



Ze zákazu vycestování z Česka mají výjimku lidé, kteří pojedou vyzvednout své rodinné příslušníky na evropská mezinárodní letiště. Předložit musí kopie jejich palubních vstupenek. Nyní platí zákaz cestování z Česka do rizikových zemí, od pondělí nebudou moci Češi nikam do zahraničí.

Cestovní agentura (CA) Lumis v neděli také vyzvala k zajištění výjimky pro návrat českých klientů přes polské cestovní kanceláře u leteckých zájezdů s příletem do Polska. Jde podle ní o charterové, tedy nepravidelné spoje z exotických destinací.

Dnes v noci (cca mezi 22:00-00:00) by měl odjet autobus z letiště ve Vídni. Pokud jste uvízli právě tam, volejte na ambasádu ⏬ O dalších možnostech dopravy z letišť zde: https://t.co/RCfgTkvPm9 https://t.co/zasBTnwaDz — MZV ČR (@mzvcr) March 14, 2020

Problém se podle agentury týkal například letu z Egypta plánovaného na sobotu, podle jejích informací čeští klienti ze severu Afriky neodletěli. V neděli by měli odletět do Polska lidé ze Zanzibaru a v pondělí z Ománu. Situaci podle CA začal řešit český konzulát ve Varšavě. „S největší pravděpodobností dojde k dohodě mezi státy a zajištění výjimky pro klienty polských cestovních kanceláří na charterové dopravě s příletem do Polska,“ uvedl Lukáš Světlík z CA Lumis.