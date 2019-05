Tramvají do Jesenice a Průhonic. Kraj dál počítá s novými tratěmi, Praha je ale neplánuje

Praha Středočeský kraj se nevzdává myšlenky na vybudování tramvajových tratí z Prahy do Jesenice a Průhonic. A to přesto, že tyto projekty nemají podporu hlavního města. Tématem by se mohli zabývat středočeští a pražští radní na společném jednání, které se má uskutečnit v polovině června. Řekla to hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Z tramvajových tratí z metropole do středních Čech se podle nedávného prohlášení zástupců Prahy připravuje jen trať z Kobylis do Zdib a další zatím v plánu nejsou. Hejtmanku to překvapilo, zprávu se prý dověděla z novin. „My to určitě budeme tlačit dál,“ uvedla s poukazem na to, že jde o nejvíce vytížená místa, kde doprava pravidelně stojí a kolabuje.



Komunikace s vedením hlavního města podle ní není vždy ideální, s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) se setkala pouze po jeho nástupu do funkce. „Uvidíme, zda se to trošku zlepší,“ řekla k plánovanému červnovému jednání pražské i krajské rady.

Realizace tratí se plánuje do roku 2030

Trať do Zdib má měřit 5,5 kilometru, stavět by se mohlo v roce 2022. Projekt vyjde na více než dvě miliardy korun, o náklady se podělí Praha a Středočeský kraj. Další zvažované záměry, jako tramvaj do Průhonic či Jesenice, jsou podle pražského dopravního podniku ve stádiu územních rezerv. S oběma tratěmi nicméně počítá strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, kterou dopravní podnik zpracoval a která zahrnuje stavbu tří desítek tratí.

Hejtmanka před dvěma lety prohlásila, že do Jesenice by mohlo být protaženo pražské metro. Dnes je jí prý jedno, zda to bude doprava nad zemí, nebo pod zemí. „Ale myslím si, že má rozhodně logiku a smysl tyto lokality napojit na pražskou dopravu,“ uvedla.

Pokorná Jermanová se letos v lednu také ohradila proti záměru Prahy vybudovat v Letňanech novou nemocnici, podle ní by ekonomicky ohrožovala krajská zdravotnická zařízení. Věc se podle hejtmanky od té doby nikam neposunula. „Ticho po pěšině. Zatím o tom nikdo nemluví, tak uvidíme. Já se svými kolegy z rady jsem každopádně svůj postoj nezměnila a jsme proti tomu,“ dodala.