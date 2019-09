Tato vláda se bude muset zabývat důchodovou reformou, řekla Schillerová na konferenci Mafry

Dlouhé minuty netušila ministryně financí Alena Schillerová, že jejím spoluřečníkem v rámci akce Snídaně s..., konference pořádané vydavatelstvím Mafra, je bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil, na setkání zastupující podnikatelský sektor.

Až poté, co si vyměnili několik názorů a Drobil naznačil, že není politikou až tak zcela nepolíben, se ministryně dozvěděla, za kterou stranu tam někdejší ministr za ODS vlastně je.

To ale byl jediný vážnější zádrhel mezi bývalým a současným členem vlády, ve velké části probíraných okruhů se oba politici shodli.

Povytažené obočí a mírnou výtku si z akce odnesl spíše hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO), na jehož vystoupení Alena Schillerová reagovala slovy: „já jsem trochu čekala, že řeknete něco o práci kraje, jak tady hospodaříte, jaké máte investiční akce.“

To vše poté, co se hejtman ve svém projevu zaměřil na nutnost změny rozpočtového určení daní (RUD, pozn. Red.). „To se od roku 2005 nezměnilo. Před čtrnácti lety se stanovil poměr, co mají jednotlivé kraje dostat. A například Moravskoslezský kraj dostává na jednoho obyvatele hluboce méně než všichni ostatní,“ řekl hejtman. „Nechceme tu diskusi vést jen tak, že chceme pouze přidat peníze. Stát by měl ale nastavit systém tak, aby se dalo pružně reagovat na problémy,“ dodal.

„Opravím vás, že se RUD nezměnil čtrnáct let. RUD se měnil naposledy v roce 2018, kdy se měnil podíl DPH ve prospěch municipalit,“ reagovala ministryně.

Rozpočtové určení daní ale nebylo jediným tématem, který účastníci setkání během vyhrazeného dopoledne probrali. Došlo jak na možnou důchodovou reformu, tak na navrhovanou změnu ve stravenkovém systému. Jeho novou podobu z dílny ministryně financí, umožňující přímé vyplácení peněz na obědy bez toho, aby firmy musely zaměstnancům dávat stravenky, nikdo z přítomných nerozporoval.

U důchodové reformy ministryně přiznala, že se jí stát nevyhne, že bude muset přijít. „Tato vláda ještě ne, ale ta příští ji už bude muset provést,“ řekla Alena Schillerová. „Už tato vláda se jí ale samozřejmě bude muset zabývat,“ doplnila.

Na dotaz z publika, proč důchodovou reformu aktivně neřeší už tato vláda: „vždyť máte pohodlnou většinu i důvěru lidí,“ jak se zeptal Miroslav Mixa, jednatel firmy z Nového Jičína, ale ministryně přímo neodpověděla.

Odpověď zůstala tak nějak mezi řečí. Zlý jazyk by mohl říct, že se vláda do podrobnějšího probírání nechce pouštět v době, kdy je ministerstvo práce a sociálních věcí v rukou Jany Maláčové z ČSSD. Nic takového ale v rámci konference nepadlo. Ne že by se zde jméno Jany Maláčové vícekrát neskloňovalo.

To už měla ministryně financí a místopředsedkyně vlády po výměně názorů s Pavlem Drobilem, o jehož politické minulosti podle všeho dlouho nic netušila. Do obrazu ji musel uvést až moderátor akce, který „v rámci Saturninovy agentury“ uvedl Pavla Drobila coby „pana exposlance ODS a exministra životního prostředí“.

Výměna názorů mezi oběma politiky s vládní zkušeností se mimo jiné věnovala postupnému zavádění EET.

„Udělali jste stejnou chybu, jakou udělala ODS s druhým pilířem důchodové reformy, stalo se z toho politikum. Opozice nyní tvrdí, že EET, když se dostane k vládě, zruší,“ řekl Pavel Drobil v rámci diskuse o tom, že to, co nejvíce vadí podnikatelům, je nepředvídatelnost právního prostředí. „Neustále změny podnikatelského prostředí nám vadí víc, než jak jsou vysoké daně nebo něco jiného,“ řekl.

„EET tady máme dva roky a nic se nestalo. Nic se nestalo, kromě toho, že tady máme pořádek. A že se celá věc zpolitizovala, za to nemohu. Podle posledního průzkumu STEMu má EET podporu 70 procent obyvatel. Takže si nemyslím, že by jiná vláda EET rušila. Na to je její přínos nezpochybnitelný,“ reagovala ministryně.

„Opozice investovala do boje proti EET příliš mnoho politického kapitálu, takže tady s věštbou, že ji nezruší, nemohu souhlasit,“ oponoval někdejší ministr a současný předseda krajské organizace ODS Pavel Drobil.

Drobil si následně odnesl i uznání moderátora diskuse, podle kterého by se „uživil i jako herec Stand up Comedy v Roxy“.

To poté, co se několikrát, za výrazného pobavení přítomných podnikatelů, opřel do nepřítomné ministryně práce a sociálních věcí, s níž měla její kolegyně z resortu financí v nedávné době několik koaličních střetů.

A shoda názorů přišla i z druhé strany. To když přítomní podnikatelé ocenili repliku ministryně, podle níž by se nemělo „naskakovat na tu lacinou rétoriku zejména odborářských bossů“, což Alena Schillerová řekla pronesla při obhajobě názoru, proč vláda nezavede bankovní daň