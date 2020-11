Akcie v USA výrazně posílily. Optimismus investorů vzbuzuje případný pat v Kongresu

New York Americké akcie ve středu výrazně posílily, třebaže výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech je zatím nejistý. V přepočtu hlasů na volitele zatím vede kandidát Demokratické strany Joe Biden. Možná patová situace v Kongresu, tedy pokud se nepodaří demokratům ovládnout Senát, vzbuzuje optimismus investorů. Znamenalo by to pro ně, že by nebylo snadné prosadit jakoukoli zásadní změnu.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, zpevnil o 1,34 procenta na 27 847,66 bodu. Širší index Standard &Poor’s 500 přidal 2,2 procenta na 3443,44 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite si připsal 3,85 procenta na 11 590,78 bodu.

ŽIVĚ: Jde do tuhého. Biden si připsal důležitá vítězství, Trump napadl sčítání hlasů ve třech státech Biden ve středu řekl, že ještě neohlásí své vítězství v úterních volbách. Věří ale, že až skončí sčítání hlasů, ukáže se, že má potřebných 270 volitelů. Podle projekce televize Fox jich zatím má 264, jeho soupeř a současný prezident Donald Trump 214. Pro vítězství je potřeba získat 270 volitelů. „I když Joe Biden vyhraje prezidentský úřad, vypadá to, že budeme mít rozdělený Kongres, takže možnost nějaké smysluplné změny na fiskální úrovni je docela malá,“ uvedl analytik David Joy ze společnosti Ameriprise Financial. Na devizových trzích ve středu mírně oslabil dolar. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 21:55 SEČ klesal o 0,2 procenta na 93,41 bodu. Euro k dolaru ve stejnou dobu stoupalo o 0,1 procenta na 1,1723 USD.