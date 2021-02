Bezos a Gates se rozhodli, že společně zachrání planetu. Dají miliardy na ‚zelené‘ technologie

Dva ze tří nejbohatších lidí na světě, Jeff Bezos a Bill Gates, chtějí věnovat miliardy dolarů na boj s klimatickými změnami. Aktuálně mají nový plán: vloží peníze do vytvoření poptávky po produktech s vyspělými technologiemi jako třeba elektromobily. To podle nich výrobcům umožní snížit cenu na úroveň dostupnou všem.

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos, který se s Elonem Muskem „přetahuje“ o pozici nejbohatšího člověka planety, a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates, který je co do hodnoty majetku světový boháč číslo tři, chtějí společnými silami snížit dopad nákladů na „zelené“ technologie do výsledné ceny produktů.

Mezi náklady na tradiční a nové technologie je totiž obrovský rozdíl, který se promítá do ceny výrobků. Příklad – auta se spalovacím motorem jsou výrazně levnější než elektromobily, hlavně při zavádění výrobku na trh.

„Myšlenka vytvořit poptávkovou stranu pro zelené produkty, zvláště v počáteční fázi, kdy je jejich zelená prémie (cenový rozdíl například mezi autem se spalovacím motorem a elektroautem – pozn. red.) velmi vysoká, to je něco, co tady – jak jsme si uvědomili – chybí,“ řekl v pondělí v rozhovoru pro televizi agentury Bloomberg Bill Gates.



„Pokud je cena za novější technologii pro běžného spotřebitele nebo vlády příliš vysoká, pak lidé jako Gates a Bezos mohou použít svůj kapitál na podnícení poptávky a snížit ceny na úroveň přijatelnou pro všechny,“ dodal server Bloomberg. Podle něj slíbil Bezos investovat 10 miliard dolarů (přes 213 miliard korun). Gates v rozhovoru pouze podotkl, že zakladatel Amazonu do projektu vloží dvakrát tolik co on.



Gates a Bezos už spolupracují i na projektu alternativního pohonu pro dopravní letadla. Bezosova firma Amazon´s Climate Pledge Fund a Gatesova Breakthrough Energy Ventures investovaly po více než 21 milionech dolarů do britského start-upu ZeroAir. Platforma, kterou finančně podporuje také britská vláda, se zabývá technologií výroby elektrické energie pro letadla z vodíku. Letadlo ZA-600 by mělo unést 10 až 20 pasažérů a doletět do vzdálenosti 500 mil (asi 805 kilometrů).



Místo hovězího rostlinné maso

Bill Gates, který v únoru uvedl na pulty svou knihu s názvem Jak zabránit klimatické katastrofě, zastává názor, že změna klimatu znamená pro lidstvo daleko větší problém než současná pandemie koronaviru. Vliv zhoršování životního prostředí, za což může člověk a jeho průmysl, má totiž podle něj kompletnější a globálnější účinky.

„Úmrtí budou přibývat spolu s tím, jak budou přibývat vlny horka, lesní požáry a – a to je nejdůležitější – ztráta možnosti jít ven a pěstovat něco poblíž rovníku,“ řekl Gates. Je ale podle něj těžké přimět lidi, aby věnovali pozornost katastrofám, které přijdou teprve za desítky let a kterým je možné zabránit. „Je to opravdový test lidskosti, investovat dopředu do problémů, které přijdou později,“ uvedl Gates.



Gates odpovídal i na otázku, jak se vyrovnává se svou proslulou vášní pro hamburgery. V minulosti ho fotografové nezřídka kdy zachytili, jak stojí na tuto pochoutku ve frontě. Zakladatel Microsoftu se nechal slyšet, že polovina hamburgerů, kterou sní, je rostlinného původu.