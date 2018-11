Čepované pivo až do domu? Nový startup vytvořil pro Pražany ‚online výčep‘ s dovozem

PRAHA Pražané, kteří dostanou chuť na točené pivo a nechtějí sedět v hospodě, už nemusí pro chmelový nápoj se džbánkem. Nová služba Peevo ho od září rozváží ve skleněných a plastových láhvích až domů. Zakladatelé přitom ručí, že pivo zůstane čerstvé až měsíc. Na online výčepu se střídají ležáky, svrchně kvašená piva či speciály, vždy však od minipivovarů.

„Během posledních pěti let jsme s dlouholetým kamarádem Markem Hotovčinem podlehli českým minipivovarům a přestali jsme postupně pít tradiční značky. Narazili jsme ale často na to, že jsme nevěděli, kde speciální piva koupit. Tak jsme si otevřeli vlastní online výčep,“ popsal pro Lidovky.cz vznik firmy Peevo jeden ze zakladatelů Matúš Karaffa.

Peevo rozváží pivo v plastových nebo skleněných láhvích.

Přátelé z dětství a zároveň spoluzakladatelé Peeva Karaffa a Hotovčin v zahraničí narazili na speciální technologii píp, které nyní používají pro svůj byznys. Díky této technologii nemá přijít tekutina do kontaktu se vzduchem. Pivo tak vydrží v plastové nebo skleněné láhvi čerstvé až měsíc.



„Doba od odpojení pípy až po nasazení zátky je pár sekund. Navíc v úzkém hrdle láhve je pěna a vytvoří se tam taky bublina, která dokáže pivo na chvilku zakonzervovat. Dám ruku do ohně za to, že pivo vydrží opravdu čtyři týdny čerstvé,“ řekl Karaffa.



5 tisíc litrů a 49 různých piv

Zatím od spuštění služby, tedy od 6. září, vytočili dva rodilí Slováci přes 5 tisíc litrů piva a vystřídali 49 různých druhů piv od 21 pivovarů. Zakladatelé začínali s pěti druhy denně, nyní jich čepují sedm a v budoucnu by rádi nabídku rozšířili na deset píp. V má zákazník najít minimálně jeden až dva ležáky, minimálně jednu IPU a zbytek tvoří například ALE, pšeničná či tmavá piva. Online výčep postupně střídá například minipivovary Chomout, Kamenice, Lužiny, Morava, Nachmelená opice nebo Raven.



Peevo funguje pouze online. „Už se nás několik zákazníků ptalo, zda si mohou přijít pro pivo na místo. Přeci jenom jsme nechtěli, aby z toho vznikla klasická hospoda. Pokud o to bude ale velký zájem, tak bychom zvažovali otevřít výčep. Stačí vlastně udělat vstupní dveře,“ dodal Karaffa.



V plánu jsou i satelitní městečka

Pivo od minipivovarů firma rozváží zatím jenom po Praze, do konce listopadu by ale zakladatelé rádi rozšířili svůj radius i mimo hlavní město. Čepované pivo si tak budou moci u Peeva objednat i satelitní městečka vzdálená 10 až 15 kilometrů od Prahy.



Momentálně Peevo čepuje sedm druhů piva každý den.

Rozvážku piva zatím Peevu obstarává společnost DoDo. Do budoucna ale Matúš Karaffa nevylučuje to, že by zaměstnali vlastní kurýry. Doba doručení i případný přípalatek za expresní dodávku se liší podle toho, kdy do centrály Peeva dorazí objednávka.