PRAHA Co Čech, to realitní investor, dalo by se říci s trochou nadsázky. Pandemie totiž šponuje zájem o investiční byty. Jak vyplývá z vyjádření developerů i realitních kanceláří, v některých projektech již investoři drtivě převažují nad těmi, kdo řeší nákupem nemovitosti svou vlastní bytovou situaci. Nejsilnější poptávka po investičních bytech je v Praze, lidé si je ale pořizují i v jiných lokalitách.

Koupě bytu se teď protáhne. Růst cen zastavila pandemie, k očekávanému poklesu nedošlo Důvodem, proč jdou investiční byty na odbyt, je nejen kladný vztah Čechů k „cihlám“, kdy je považují za bezpečné uložení peněz, ale i výhodné úvěrové podmínky. Úroky u hypoték už od dubna klesají, podle Fincentra Hypoindex byly průměrné sazby v srpnu 2,11 procenta.