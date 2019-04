Česká zbrojovka pošilhává po amerických tendrech. V Arkansasu postaví novou továrnu

PRAHA/ARKANSAS Česká zbrojovka Group oznámila investici přes dvě miliardy korun do nového závodu ve Spojených státech. Zaměstnat má až 560 lidí a pro českou zavedenou značku má klíčový význam. Otevírá jí totiž dvířka k tendrům pro americké ozbrojené složky.

České zbraně v rukou ozbrojených složek Spojených států amerických? O krok blíž se k této vysoké metě zbrojařského průmyslu přiblížila Česká zbrojovka Group, která oznámila stavbu nového závodu pro výrobu a montáž zbraní, který by měl stát v americkém státě Arkansas. Rozšíření svých aktivit se tak dočká dceřiná společnost CZ-USA, jež zaměstná v nové továrně ve městě Little Rock v první fázi projektu okolo 320 lidí.

„Cílem této investice je budování značky CZ, zvýšení jejího podílu na americkém civilním trhu a také proniknutí na trh amerických ozbrojených složek,“ uvedl Lubomír Kovařík, prezident skupiny Česká zbrojovka Group.

Na výstavbu závodu ve svém státě slyší i guvernér Asa Hutchinson. „Jsme poctěni, že světoznámá značka CZ si vybrala Arkansas za svůj domov,“ prohlásil guvernér. Nelze se mu příliš divit – do šesti let má česká firma v plánu vytvořit celkem 560 pracovních míst a celkové investice zbrojovky by se za Atlantikem měly vyšplhat až k 90 milionům dolarů, tedy přes dvě miliardy korun.

CZ-USA působí v zámoří od roku 1997 a je výhradním dovozcem zbraní z České Zbrojovky Uherský Brod.

Z americké půdy k bezpečnostním složkám

Historie firmy začíná v roce 1937, kdy ve snaze ubránit závody před nacisty přesunula strakonická zbrojovka část výroby do Uherského Brodu.

Výroba začala leteckými kulomety, vzduchovkami i raketovými pistolemi.

V současnosti tvoří portfolio firmy pistole, malorážky, kulovnice, vzduchovky, samopaly, útočné pušky, granátomety i odstřelovačské pušky.

Nejúspěšnější rok zažila firma v roce 2017, kdy se její zisk vyšplhal na rekordních 625 milionů. V tomto roce prodala firma přes 300 tisíc zbraní, z nichž devadesát procent šlo na export do asi stovky zemí.

Od roku 2018 je součástí holdingu Česká zbrojovka Group SE, pod který spadá také závod v Uherském Brodě i další podniky věnující se také automobilovému a leteckému průmyslu.

V současné době zaměstnává podnik necelé dva tisíce zaměstnanců, s rozšiřováním výrobních kapacit v zámoří bude toto číslo růst.

Vzhledem k ambicím českých zbrojařů je postavení výrobního závodu přímo ve Spojených států logickým krokem. Pokud totiž chtějí dodávat zbraně americkým ozbrojeným složkám, musejí myslet na tzv. „Buy-American Act“. Tento zákon z roku 1933 totiž jasně upřednostňuje výrobky zhotovené přímo za Atlantikem. K velkým penězům z americké státní poklady je tak díky stavbě nové továrny Zbrojovka zase o krok blíž.



O příslovečně poklepání na dveře amerického trhu se přitom shodou náhod už v sedmdesátých letech minulého století postarala možná největší zámořská hvězda akční střelby Jeff Cooper. V roce 1977 dostal totiž do ruky dnes už ikonickou pistoli CZ 75 z kreslícího prkna doyena českého zbrojařského konstruktérství Františka Kouckého.

Cooper tehdy okamžitě rozpoznal potenciál zbraně, z jejíž ergonomie čerpají i dnes vyráběné pistole.„Tato nová zbraň zpoza železné opony je dost možná nejpokrokovější 9mm služební pistole na světě,“ napsal tehdy Cooper do časopisu Guns and Ammo. Na kladné recenze v takovém titulu rozmazlený americký zákazník slyší.

V roce 2005 pak do svého portfolia CZ-USA přidala prestižní jméno. V březnu toho roku se totiž stala stoprocentním majitelem výrobce zbraní Dan Wesson. Pokud vám to jméno přijde ve spojení se zbrojním průmyslem povědomé, není se čemu divit. Firmu totiž založil potomek Daniela Wessona, muže, jenž stál u zrodu legendární značky Smith & Wesson.

Pod značkou Dan Wesson už tak firma přímo v Americe vyrábí například proslulý Colt 1911 a vloni zahájila ve své továrně v Kansasu ve městě Kansas City také výrobu pistolí CZ P-10. I ta může být pro ozbrojené složky ve Spojených státech zajímavá díky své vhodnosti skrytého nošení, kompaktnosti a snadné údržbě.

V Česku už Zbrojovka armádu vyzbrojila

Umístění výroby za velkou louži umožňuje společnosti expandovat i za americké hranice. Firmě se totiž již delší dobu daří v sousední Kanadě a zapomenout nelze ani na rostoucí jihoamerické trhy.



Se zakázkami pro armádu už má Zbrojovka zkušenosti z tuzemska. Vývoj trvající od roku 2006 ukončili uherskobrodští konstruktéři v roce 2011, kdy představili nový zbraňový soubor CZ 805 Bren, který se záhy stal novou hlavní zbraní české armády. Ta přikročila i k nákupu druhé generace těchto pušek. Některé ozbrojené složky v zahraničí využívají také taktické samopaly CZ Skorpion EVO 3 A1. Do Maďarska se zase podařilo prodat licenci na výrobu pušek Bren, které poputují především do rukou maďarských vojáků.

V roce 2017 dosáhly konsolidované tržby České zbrojovky jen těsně pod hranici pěti miliard.