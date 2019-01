Je český byznys v Číně ohrožen? Pro Kellnerovu banku a Škodu je asijská velmoc největším trhem

Jaká odvetná opatření by mohla přijít? Podobně jak vypadá situace mezi USA a Čínou by mohla dopadnout i kauza společnosti Huawei a ČR. Čína by mohla hypoteticky zavést cla na české produkty, které jsou do Číny dováženy.

Vztah mezi Čínou a Českem by se mohl změnit. Zemanovi návštěvy Číny, u kterých jsou přítomni i byznysmeni, by nemuseli být tak přátelské jako doposud. Cestička, kterou si Kellnerova PPF vyšlapala do slunce vycházejícího slunce, by tak mohla utržit rány.