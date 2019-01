Čína kvůli Huawei chystá odvetu, řekl Zeman. Ohroženy jsou podle něj Škoda i PPF

PRAHA Čína kvůli varování českých úřadů před technologiemi čínské společnosti Huawei chystá vůči Praze odvetná opatření, prohlásil ve čtvrtek prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov. Takové informace podle něj mají i někteří členové vlády.

V ohrožení jsou investice automobilky Škody Auto a investiční společnosti PPF v Číně i zhruba 8,5 miliardy korun, které Huawei plánovala investovat do budování 5G sítí v Česku, uvedl prezident.

Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a ředitel Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil, jejichž instituce před možnými riziky čínských technologií varovaly, ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně, prohlásil Zeman. Pro svá tvrzení totiž podle něj nemají šéfové civilní kontrarozvědky a úřadu pro kybernetickou bezpečnost žádné důkazy a svou kampaní vůči Huawei poškodili zájmy českých firem v Číně i chystané investice do digitálních technologií v Česku.

Neblahý dopad na českou ekonomiku

„Podle informací, které mají někteří členové vlády..., Čína po této kampani proti společnosti Huawei připravuje odvetná opatření, a ta by měla zasáhnout několik oblastí,“ uvedl Zeman. Zmínil automobilku Škoda a její rozsáhlé záměry v Číně.



„Pokud bude Čína nějakým způsobem omezovat svou podporu této investiční aktivitě, tak to samozřejmě neblaze zasáhne nejen tento podnik, ale i celý automobilový průmysl i celou českou ekonomiku,“ míní Zeman. Zmínil také, že odveta Pekingu může negativně zasáhnout také aktivity PPF včetně společnosti Home Credit nebo chystané investice Huawei ve výši 8,5 miliardy korun do digitálních technologií v Česku. Huawei nabízí vybudování 5G sítě na zrychlení internetu v zemi čtyřikrát levněji než konkureční firmy, zdůraznil Zeman.

Český prezident více věří vyjádření ředitele německého úřadu pro kybernetickou bezpečnost, podle něhož varování před Huawei nejsou podložena žádnými důkazy. „Aniž by měli důkazy, ohrozili naši pozici a naše ekonomické zájmy v Číně,“ uvedl Zeman na adresu Koudelky a Navrátila. „Buď to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze,“ odpověděl citací Jana Wericha. Spíš si ale myslí, že oba ředitele se chtěli zviditelnit. „Ale zviditelňují se tak trapným způsobem, že kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu,“ uvedl prezident. Znovu označil pracovníky BIS za „čučkaře“, stejný termín podle něj sedí i na kybernetický úřad, kritizoval i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

Zeman více než NÚKIB věří německým odborníkům

NÚKIB před Vánocemi veřejně varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Vláda tento týden uložila správcům kritické infrastruktury, aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru obou čínských společností, a to podle metodiky, kterou vydal NÚKIB. Zeman ve čtvrtek řekl, že dává přednost hodnocení německých odborníků na kybernetickou bezpečnost před stanoviskem českého úřadu, a to s ohledem na vyšší profesionalitu, vybavenost a informovanost Němců.



BIS ve výroční zprávě za rok 2017 Huawei nezmiňuje, ale tajná služba o ní píše v dokumentu týkající se už roku 2013. „Potenciální nebezpečí pro ČR může představovat rostoucí podíl čínských společností Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu. Obě společnosti jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách,“ uvedla tehdy BIS. Upozornila na to, že v některých zemích byla Huawei v minulosti vyloučena z účasti na vládních zakázkách či budování sítí pro přenos citlivých informací, neboť bezpečnostní rizika převažují ekonomické úspory, které tyto společnosti nabízí.

Kvůli záležitosti se před Vánoci sešel premiér Andrej Babiš s čínským velvyslancem. Čínská ambasáda poté oznámila, že ji Babiš ujistil, že vyjádření NÚKIB není stanoviskem vlády. Babiš následně prohlásil, že čínský velvyslanec o obsahu schůzky lhal.