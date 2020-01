Davos slyší na zelenou notu. Kromě politiků a aktivistů dorazí i 120 světových miliardářů

Praha Do švýcarského městečka Davos ve švýcarských Alpách s asi desítkou tisíc obyvatel se už popadesáté sjíždí světová elita. V úterý tam totiž začíná jubilejní Světové ekonomické fórum (WEF), kde tradičně diskutují vlivní političtí a ekonomičtí lídři. Není asi překvapením, že v agendě mají zejména klimatické změny.

Paradoxně v tomto kontextu působí informace webu CryptoCoinsNews.com, že účastníci setkání, kteří do švýcarského města přiletí soukromými tryskáči, vyprodukují jen tímto letem 18 090 metrických tun CO2. Pokud by lidé letěli velkými letadly, mohlo by jich do Davosu a zpět přiletět 76 652, přičemž by se do ovzduší dostalo stejné množství emisí.

Nabobtnalá letecká doprava je trnem v oku mnohých ekologických aktivistů. A i ti už dostávají na foru prostor. Letos opět dorazí třeba 17letá Švédka Greta Thunbergová, pozvánku má i Micah White, jeden ze zakladatelů protestního hnutí Occupy Wall Street.

Greta – podobně jako jinde ve světě, kam přijede – bude, zde společně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jednou z hlavních osobností švýcarského summitu. Letošními tématy tohoto každoročního setkání má být totiž globální oteplování a boj se změnami klimatu, nárůst majetkové nerovnosti, světový hospodářský růst a využití technologií.



Jako první by měl vystoupit právě Trump. Očekává se od něj, že kromě vstřícnějšího tónu vůči Číně – poté, co se USA s komunistickou mocností minulý týden dohodly na příměří ve společné obchodní válce – zazní z jeho úst i to, jak budou Spojené státy samy bojovat proti klimatickým změnám.

Klimatická apokalypsa

Trumpova vláda nicméně v listopadu oficiálně informovala OSN, že zahájila proces odstoupení od pařížské klimatické dohody z roku 2015. Pařížská dohoda si za hlavní cíl klade udržet ve srovnání s předindustriálním obdobím zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně, což by snížilo riziko a dopady klimatických změn.

Strefovat se do Trumpa a jeho vlády za jejich postoj by přitom mohl hned následující řečník, Greta Thunbergová. Ta by měla přednést zahajovací příspěvek v panelové diskusi nazvané Odvracení klimatické apokalypsy. Podle listu Financial Times vyzve Greta podnikatele a světové politiky k zastavení investic do průzkumu a těžby fosilních paliv a stejně tak i k zastavení s tím souvisejících dotací.

Ostatně WEF považuje v současnosti klimatické změny za největší riziko, kterému svět nyní čelí. „Extrémní počasí, ztráta diverzity mohou světovou ekonomiku během příštích deseti let zásadně narušit, pokud se něco nepodnikne,“ uvádí před pár dny zveřejněná zpráva WEF. I proto organizátoři setkání v Davosu vyzvali firmy, aby se do roku 2050 pokusily dosáhnout nulových emisí. Například americká společnost BlackRock, největší správce majetku na světě, již před pár týdny oznámila, že se připojila k zelené iniciativě Climate Action 100+. Ta je v současnosti největším uskupením sdružujícím více než 370 institucionálních investorů, kteří mají dohromady pod správou aktiva za 41 bilionů dolarů (asi 933 bilionů korun). Právě prostřednictvím svých majetkových podílů ve firmách, které znečišťují ovzduší, se členové iniciativy věnují největším korporátním producentům skleníkových plynů ve snaze zlepšit jejich chování s ohledem na životní prostředí.

Celkem by se mělo akce v Davosu zúčastnit na tři tisíce lidí ze 117 zemí. Z toho asi 120 světových miliardářů s majetkem za zhruba půl bilionu dolarů. Kromě nich se ho zúčastní i německá kancléřka Angela Merkelová či španělský premiér Pedro Sánchez.

210 milionů korun na ochranu

Někteří z lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše, ale zůstali doma. Kromě něj je to ze zvučných jmen také například francouzský prezident Emmanuel Macron, kanadský ministerský předseda Justin Trudeau či jejich britský protějšek Boris Johnson.

Ochrana světových pohlavárů ovšem není laciná. Nasazení tisíců rozmístěných vojáků, odstřelovačů, ale i ochranek vyjde totiž na asi devět milionů švýcarských franků (zhruba 210 milionů korun). Zčásti to zaplatí WEF, většinu však uhradí pořádající Švýcaři.