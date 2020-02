Hosté se ze strachu vyhýbají čínským restauracím, propady obratu jsou obrovské

New York V restauraci Shabu House v čínské čtvrti amerického města Houston se podávají tradiční asijská jídla včetně horkých kotlíků kouřící polévky plné masa a zeleniny podle výběru hosta. Ale od doby, co titulky světových médií opanoval koronavirus, je tato restaurace stále přinejmenším poloprázdná. A není sama, napsal zpravodajský server USA Today.

„Prakticky všechny restaurace v okolí zaznamenaly propad obratu o 50 až 75 procent, podle toho, jaký je den,“ řekla spolumajitelka Shabu House Debbie Chenová. „Pro všechny je to dost náročné.“



Nový koronavirus nakazil desítky tisíc lidí, převážně v Číně, a počet obětí už přesáhl 2000. Strach z epidemie se odrazil i v podnikání - a restaurace v čínských čtvrtích amerických měst nejsou výjimkou.

V podniku Yin Ji Chang Fen na Manhattanu poklesl obrat o 30-40 procent od doby, co se na začátku roku objevily zprávy o prvních případech nákazy koronavirem.

Tento propad je citelný především v době obědů, řekl manažer Steve Ip. Restauraci poznamenalo jednak to, že do USA nyní létá méně čínských turistů, tak skutečnost, že se nevrátil značný počet čínských studentů navštěvujících americké univerzity.

„Aerolinky zrušily všechny lety,“ dodal Ip. „Během čínského Nového roku studenti odletěli domů do Číny, a teď se nemohou vrátit zpátky do školy.“

Ve Spojených státech byly potvrzeny případy nákazy v sedmi státech a stovky lidí byly umístěny do karantény. Americká Střediska pro kontrolu a předcházení nemocí oznámila, že všichni nakažení se dostali do styku s virem při pobytu v zahraničí nebo kontaktem s někým, kdo se nakazil v cizině, a virus se „nyní v amerických komunitách nešíří“.

Přesto strach z nákazy rezonuje napříč různými odvětvími. Letecké společnosti Delta, United a American Airlines zrušily lety do Číny ve snaze zastavit šíření viru. Pronájmy Airbnb umožňují některým hostům zrušit bez poplatku rezervaci, pokud se chystali jet do oblastí zasažených epidemií. Řetězce McDonald’s a Starbucks zavřely v Číně stovky provozoven.

V Houstonu zákazníky z některých podniků vyhnaly nepravdivé zprávy. „Na sociálních sítích kolují falešné zvěsti,“ řekla Chenová. „O jednom z místních obchodů s potravinami se začalo povídat, že se tam našel ten virus - a prakticky okamžitě jim klesl prodej skoro o 80 procent.“

Podobné reakce připisuje strachu z neznámého - a v některých případech možná také předsudkům. „Když posloucháte všechny ty různé zprávy, není divu, že mají lidi strach. Možná v tom je trocha xenofobie, ale zároveň si myslím, že u některých lidí to je jenom nevědomost, strach... Pak můžou někteří lidé na internetu zveřejňovat různé věci, aniž by přemýšleli o tom, jaký to bude mít dopad na jiné.“

Pokles počtu zákazníků v restauraci Shabu House je podle Chenové horší než to, co zažila po hurikánu Harvey, který zdevastoval Houston v roce 2017. Zatím dělá, co může, aby udržela místa pro všechny své zaměstnance.

„V zásadě platím z vlastní kapsy, aby všichni moji zaměstnanci měli na účty. Ale vím, že ne každá restaurace je schopná udělat totéž,“ řekla. „Snažím se udržet, aniž bych musela kohokoli propustit.“

V restauraci Yin Ji Chang Fen v čínské čtvrti na Manhattanu musel manažer Steve Ip začít zkracovat směny zaměstnanců - a začal poskytovat rozvážkovou službu, kterou dosud dělat nemohl, protože měli neustále plné ruce práce. Bývalo tu tolik hostů, že zákazníci stáli ve frontě, dokud se neuvolnil stůl. „A teď jim jídlo rozvážíme,“ dodal Ip.