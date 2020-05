Hotely potřebují k restartu 17 miliard korun. Čeští turisté je nespasí, obsazena jsou 3 procenta lůžek

PRAHA Protipandemická opatření na čas téměř zastavila cestovní ruch. Turisticky atraktivní lokality České republiky už třetí měsíc zejí prázdnotou. Stejně tak i tuzemské hotely a penziony, jenž z většiny živili zahraniční turisté. Ze dne na den spadly jejich příjmy na nulu, většina výdajů ale zůstala. Po téměř dvouapůlměsíční pauze se sice v pondělí mohly hotely znovu otevřít, přesto jich více než třetina zůstává nadále uzavřená. Ztráty narůstají.

„Pro hoteliéry je to tragédie,“ říká pro Lidovky.cz šéf Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek. Otevřená zařízení své služby uzpůsobují novým standardům.

Podle posledních odhadů se roční spotřeba v cestovním ruchu propadne kvůli koronaviru o zhruba 157 miliard korun. Do veřejných rozpočtů pak odvětví přispěje asi o 66 miliard korun méně, což představuje téměř polovinu celkového příspěvku za minulý rok. Podle Stárka není růžový ani výhled pro následující měsíce. „Všechno se bude odvíjet od toho, kdy do Česka začnou znovu proudit zahraniční turisté,“ sdělil. Návštěvníci ze zahraničí v tuzemských hotelech loni strávili 57 milionů nocí a existence mnoha z nich je na těchto to příjmech přímo závislá.

Například v Praze, která je nejvíce postiženým regionem, loni tvořili 80 % veškeré hotelové klientely cizinci. „Turisté nejsou. I kdyby přijeli všichni Češi na dovolenou do Prahy na 14 dní, stejně by hotely v hlavním městě měly problém,“ potvrdil pro Lidovky.cz Spousta, majitel pražského hotelu Pod Věží.



Necelé dvě třetiny hotelů a penzionů, které po pondělní vlně rozvolnění znovu otevřely, jsou ale téměř prázdné, jejich obsazenost průměrně čítá pouhá 3 %. Další vývoj návštěvnosti se teprve projeví. „Uvidíme o víkendu. Předpokládáme narůst v menších zařízeních v rekreačních oblastech, ve městech ale tento trend neočekáváme,“ říká Stárek. Po Praze nejvíce trpí provozovatelé ubytování v dalších velkých městech, především v Ostravě a Plzni.



Že by mohla česká klientela hotely zachránit, je údajně nereálné. Podle průzkumu se zatím rozhodla jen pětina Čechů, že letos vyrazí na domácí dovolenou. Během ní potom hodlají utratit v průměru asi o dva tisíce korun méně než obvykle. „Lidé se stále obávají, je to pochopitelné,“ tvrdí Stárek. Aby Češi pokryli kapacitu hotelů, museli by v nich strávit asi 6-8 týdnů dovolené. „Spousta lidí si ale dovolenou vybrala už během karantény, aby ulevila zaměstnavateli,“ říká.



„Podnikatelé v cestovním ruchu si zaslouží dotaci, bez ní se dneska neobejdou, pro banky už nejsou důvěryhodní,“ tvrdí Stárek. Asociace hotelů a restaurací odhadla výši nezbytné finanční podpory na 17 miliard korun. Tolik je prý potřeba, aby se mohl cestovní ruch znovu nastartovat.



Cena versus kvalita

I když hotelových lůžek je přebytek a klientů nedostatek, výraznější výkyvy v ceně za noc hosté očekávat nemají. Na zlevňování prý v tuto chvíli není prostor. „Pro hoteliéry je výhodnější nechat 30% obsazenost za původní ceny, než jít na 50 % za cenu někdy i podnákladovou. Ekonomicky by to nedávalo smysl a zákazník by nemohl očekávat, že dostane službu ve stejné kvalitě,“ vysvětluje Stárek. Někteří provozovatelé přesto ve snaze nalákat hosty výrazně zlevňují.



„I když pokoje nejsou prázdné, ceny jsou tak nízko, že nevyděláme ani na nájemné,“ říká pro Lidovky.cz zástupce pražského hotelu, který si přál zachovat anonymitu. Cena za noc tam klesla na třetinu. „Lepší nějaký příjem než žádný,“ dodává. Vedení zde údajně za první týden pozoruje asi 40 % obsazených pokojů. Hosté se však musí připravit na určitý ústupek ze zažitého standardu. „Zrušili jsme snídaně,“ potvrdil.



Většina hotelů se po otevření snaží udělat kompromis. Hostům chtějí poskytnout odpovídající služby i pohodlí a zároveň dodržet hygienické požadavky. „Pro klienta bude pobyt za současných podmínek citlivá věc. Je ve vlastním zájmu podnikatelů, aby hostům nabídli kvalitní službu a zároveň chránili své zaměstnance,“ vysvětlil Stárek.



Podle platných nařízení musí být hostům poskytnuta dezinfekce na ruce, a to na toaletách i při vstupu, k dispozici mají mít i letáky s aktuálními instrukcemi. Hoteliéři musí zajistit, aby se lidé neshlukovali. Na pokojích po každém hostu proběhne, kromě důkladného úklidu, dodatečné antibakteriální opatření, což obnáší, mimo jiné, řádně vydezinfikovat ovladače, vypínače či hotelový telefon. Důležité bude i časté větrání.



„Na recepci jsme nainstalovali plexisklo, všude jsme rozmístili dezinfekce, po každém odjezdu kromě řádného úklidu proběhne ještě celková dezinfekce, pořídili jsme si ozonový generátor,“ popsal Spousta z hotelu Pod Věží.



Z hotelů mohou také dočasně zmizet předměty, které běžně zůstávaly na pokojích jako jsou tiskoviny, propisky, dekorační polštáře a přehozy či dekorace. Host je může dostat na vyžádání.



Změny se pochopitelně dotknou i hotelového stravování. Důraz se bude klást na odstupy, pravidelné dezinfikování židlí a stolů, výčepů i barů. Hoteliéři také nebudou podávat jídlo formou švédských stolů. „Nemělo by to ani smysl, pro málo hostů se to nevyplatí,“ říká Stárek.



Hotel místo bytu

Během krize, kdy většina podnikatelů nechala vchodové dveře hotelu zavřené, se našli i tací, kteří podnik uzavřít odmítli. Aby nepřišli o příjem, tak místo běžných hotelových služeb nabízeli pokoje k „dlouhodobému“ pronájmu. „Pokoje pronajímáme na základě řádné nájemní smlouvy, nájemníkům neposkytujeme hotelové služby, donesou si i vlastní povlečení a pokoj mohou využít jako byt,“ vysvětlil pro Lidovky.cz zástupce nejmenovaného hotelu.

Měsíční sazba za pokoj nájemníka původně vyšla na 5 000 korun, po pondělním rozvolnění si už připlatil další 2 tisíce. „O službu byl zájem, dlouhodobě jsme pronajali skoro půlku našich pokojů, prodlužovat smlouvy budeme podle toho, jak se bude situace vyvíjet,“ uzavřel.