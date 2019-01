Jednočlenných domácností v Česku přibývá. ,Singles’ jsou hlavními zájemci o malé byty

PRAHA Až třetina Čechů s nikým nesdílí svou domácnost. Takzvaných single žijících lidí přitom do budoucna ještě přibude. „Statisticky jsme v tomto ohledu v okolí průměru EU,“ říká sociolog Marcel Tomášek, který se problematikou singles dlouhodobě zabývá.

Zatímco v západoevropských zemích se počty single lidí zvyšovaly pozvolna už od 70. let, v Česku je trend markantní až od 90. let. Rostoucí počet single domácností samozřejmě zaznamenali i developeři, u nichž si pořizují nové bydlení. U některých developerů přitom tvoří až polovinu klientely.

Charakterizovat jednotlivce, kterého by bylo možné označit za typického single, příliš nelze. „Nejedná se již o výjimečnou skupinu mladých profesionálů s elitním nebo jinak exkluzivním zaměstnáním, tak jak tomu bylo dříve,“ vysvětluje Tomášek. Upozorňuje ovšem na významný rozdíl mezi single lidmi žijícími ve městech a na venkově. „Ve městech je více těch v mladším věku, v menších obcích tvoří singles méně početnou skupinu, z níž polovina je starší 50 let,“ upřesňuje sociolog.



Chtějí bydlet stylově...

„Za rok 2017 tvořil podíl single klientů už téměř 34 procent,“ potvrzuje vývoj na trhu Marcela Fialková, mluvčí Central Group, největšího developera u nás. V některých specifických projektech, kde převažují menší byty, byl podíl single klientely kolem 45 procent, zjistila společnost na základě průzkumu mezi svými zákazníky. To je výrazný nárůst, protože v roce 2010 single zákazníci tvořili jen 22 procent všech klientů. A i loni se skupina singles rozrůstala.

Trend potvrzuje i další významný developer – Skanska Reality. „Téměř polovina našich dnešních zákazníků jsou singles, před třemi lety jich byla pouhá třetina,“ řekl LN Lukáš Maděra, šéf prodeje a zákaznické péče.

V developerské firmě Finep, která je dvojkou na pražském trhu, byli single klienti nejrychleji rostoucí skupinou co do nárůstu podílů v celkovém objemu kupujících. Finep přitom označuje termínem singles mladé lidi, kteří s nikým nesdílejí svou domácnost, do maximálně 35 let věku. Jiní developeři však věk samostatně žijících klientů v potaz neberou.



Developeři tvrdí, že single žijící lidé mají coby zájemci o vlastní bydlení některé specifické požadavky. Především poptávají byty s menšími dispozicemi, čímž se ovšem od ostatní klientely neliší. Dbají ale na kvalitu, roli při výběru hraje více design a architektura. Chtějí bydlet stylově.

„Je pro ně velice důležitá lokalita,“ říká Marcela Fialková z Central Group. Preferují oblasti s perfektním spojením do centra města. Zajímají se ale také o to, zda jsou v okolí možnosti pro aktivní odpočinek a sportovní vyžití. „Často jsou to lidé, kteří se více zajímají o moderní trendy v bytové architektuře či o smart technologie,“ dodává Lukáš Maděra.



Přelomový rok?

Od loňského října banky zpřísnily pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů. Část lidí tak na úvěr na bydlení nedosáhne. To se samozřejmě týká i těch, kteří svou domácnost s nikým nesdílejí. Ekonomové ještě předtím, než začaly platit nové hypoteční regule, označovali mladé rodiny s dětmi a singles za ty, koho se nové podmínky dotknou nejcitelněji.

Názory developerů, zda single klientů ubude, se však liší. „Určitý pokles v tomto segmentu očekáváme,“ uvedla za Central Group mluvčí Fialková. A obdobný trend předpovídá i Finep. „Letos dojde ke snížení počtu nových hypoték, a to průřezově všemi věkovými skupinami,“ tvrdí mluvčí Finepu David Jirušek. Společnost Skanska Reality nicméně uvádí, že úbytek zájmu z řad single nepozoruje.

Sociolog Marcel Tomášek upozorňuje, že pokud někdo žije v domácnosti sám, neznamená to, že nemá vztah nebo vztahy. „Vedle narůstající kategorie partnerů nežijících ve společné domácnosti se objevuje i řada alternativních forem vztahů,“ popisuje Tomášek. Nevylučuje sice, že se přiblížíme severským zemím, kde statistiky evidují až polovinu domácností jednotlivců, ale neočekává, že by single klientela developerských firem přibývala takovým tempem jako doposud.

Finep hovoří o loňském roce jako o přelomovém. Nikoliv jen kvůli přísnější regulaci na hypotečním trhu, kvůli němuž se pro některé singles sen o vlastním bydlení rozplyne. „Je to dáno především velmi výraznou změnou chování a přístupu mladé generace k vlastnictví nemovitosti,“ říká David Jirušek, mluvčí společnosti Finep.

Mladí singles totiž nemají prioritu něco vlastnit a starat se o to. „Usadit se u mnohých vyvolává spíše kopřivku než pozitivní reakci,“ tvrdí David Jirušek s tím, že dnešní mladí lidé chtějí cestovat, žijí de facto 24 hodin denně online, daleko důležitější je pro ně konektivita, sdílení společných zájmů, trendové záležitosti. Optimální variantou se tak pro část singles stane bydlení v nájmu než vlastní byt.