Kauza LN: Případ cenného vodního zdroje ukazuje, jakou mocí disponují někteří pražští úředníci

PRAHA Karel Prajer a Martin Čemus nejsou figury, které by spadaly do kolonky osob známých širší veřejnosti. Jak však ukázalo dlouhodobé pátrání LN, inkriminovaní pražští úředníci sehráli důležitou roli v případu tajemného developera CWI Smíchov, který usiluje o výstavbu obřího komplexu bytů a kanceláří.

Vedení metropole oba zmínění přichystali před necelými dvěma roky materiál o rekonstrukci smíchovské ulice, do kterého „zabalili“ i povolení týkající se soukromých pozemků neprůhledné firmy CWI Smíchov. Pokud by rada hlavního města materiál posvětila, developer mohl začít stavět rozsáhlý areál v hodnotě několika miliard korun. Pod pozemky se však nachází unikátní vodní zdroj, který by se kopáním do země mohl poškodit.

Radní a právnička Hana Kordová Marvanová (Spojené síly) nyní zjistila, že projekt Revitalizace Nádražní ulice, kterým pražští úřednici hájili návrh na odblokování výstavby (formou sejmutí stavební uzávěry), magistrát vůbec neeviduje mezi oficiálními a aktuálními projekty.

Zvláštní je, že šotka si dosud nikdo nevšiml. A to nejen na pražské radnici, ale ani na ministerstvu pro místní rozvoj, které se do případu rovněž zapojilo. „Všichni selhali. Zatímco já jsem to zjistila za 20 minut, odbory během dvou let nikoliv. Toto je zkrátka podezřelé,“ řekla LN Marvanová.

Když prostírají úředníci

Investor CWI Smíchov získal pozemky v roce 2015 od společnosti IDS Praha. Posléze začal pracovat na tom, aby mohl kopnout do země. Výrazný posun nastal v září 2017. Tehdejší náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) požádal investiční odbor, aby předložil „Studii revitalizace Nádražní ulice s žádostí o výjimku ze stavební uzávěry“.Následně ředitel odboru strategických investic Prajer požádal šéfa odboru územního rozvoje Čemuse o udělení výjimky ze stavební uzávěry. Výjimka se týkala i pozemků ve vlastnictví CWI Smíchov, pod nimiž se nachází vodní dílo. O dva měsíce později ředitel Čemus žádosti vyhověl. Šéf odboru městských investic Prajer požádal o souhlas i pražský Institut plánování a rozvoje (IPR), který s udělením výjimky rovněž souhlasil.

Takto připravený „balíček“ doputoval loni v září na stůl pražským radním pod vedením tehdejší primátorky Adriany Krnáčové. Radní však na základě varování Jany Plamínkové (STAN) a Petry Kolínské (Strana zelených) návrh neodsouhlasili. O materiálu teď v pondělí hlasovala i koalice primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), která rovněž výstavbu na citlivých pozemcích neposvětila. „Celé je to absurdní. Návrh akce a záměru Revitalizace Nádražní ulice ze strany investičního odboru nebyl vůbec evidovaný a vůbec není aktuální. To znamená, že žádost o výjimku ze stavební uzávěry je relevantní. Žádost byla stažena a řízení zastaveno, protože odpadl jeho důvod,“ vysvětlila radní Marvanová, proč vedení metropole o výjimce ze stavební uzávěry ani nehlasovalo.



Investiční odbor vedený Prajerem podle jejího názoru překročil své pravomoci. „Je divné, že toto nezjistilo ani ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho nařízení, abychom ihned rozhodli, bylo zvláštní. Zřejmě na tom byl nějaký zájem. S udělením výjimky ze stavební uzávěry souhlasily investiční odbor, odbor pro územní rozvoj a též Institut plánování a rozvoje (IPR),“ podivila se Marvanová nad nečinností dotčených orgánů.

LN se obrátily s dotazy na všechny příslušné instituce a úřady i oba zmíněné úředníky. Pražský magistrát i za ně vzkázal, že reagovat nebude. IPR odpovědi neposlal. Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že se zabývalo pouze materiály, které jim poskytl magistrát. Pouze exnáměstek Dolínek byl konkrétnější. „Plánem bylo udělat revitalizaci ulic na Smíchově tak, aby město nastavilo dopravní režim od pěších přes kola až po MHD. Developer se měl přizpůsobit potřebám města, a ne naopak,“ napsal bývalý místopředseda ČSSD.