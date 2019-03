Kdo bude řídit státního provozovatele ropovodů MERO? Favoritem je exšéf Českých drah Krtek

Praha Bývalý generální ředitel Českých drah Pavel Krtek má šanci stát se novým šéfem státního provozovatele ropovodů, společnosti MERO. Podle informací LN je pravděpodobné, že výběrová komise doporučí ministryni financí Aleně Schillerové jako nejvhodnější kandidáty na místo předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti MERO právě Pavla Krtka a bývalého šéfa této firmy Stanislava Brunu.

Místo ve vedení státní ropovodné společnosti se uvolnilo letos v lednu, kdy ministerstvo financí neprodloužilo mandát Stanislavu Brunovi. Oficiální důvody jeho odchodu nebyly zveřejněny. Podle informací LN sehrál zásadní roli dopis, který informoval ministryni financí o problematické právničce společnosti, která sama čelila exekuci a neprokazatelně nakládala s finančními prostředky MERA. Tehdejší generální ředitel Bruna musel ministryni písemně vysvělovat, proč právničku kryl a obhajoval a jestli s ní neměl osobní vztah, což popřel.

Ministerstvo financí coby jediný akcionář firmy MERO pak vyhlásilo výběrové řízení na obsazení postu předsedy představenstva a generálního ředitele. Do tohoto výběrového řízení, jak již LN dříve informovaly, se přihlásilo více než dvanáct uchazečů, z nichž ministryní jmenovaná komise vybrala šest kandidátů, kteří postoupili do druhého kola. V něm měli při osobní prezentaci představit svoji vizi dalšího směřování společnosti MERO.

Komise se má sejít ve středu, kdy by měla vybrat dva až tři kandidáty, z nichž by si ministryně financí měla vybrat nového šéfa ropovodné společnosti. Podle informací LN jsou hlavními favority bývalý generální ředitel Českých drah a předtím i člen představenstva v Unipetrolu Pavel Krtek a minulý šéf Mera Stanislav Bruna. Podle zdroje LN jsou ve hře ještě dva zajímaví a kompetentní kandidáti. Vzhledem k tomu, že Stanislavu Brunovi nebyl v lednu jeho mandát prodloužen, dá se očekávat, že on důvěru akcionáře nezíská.

Pavel Krtek (48) Studoval jaderné inženýrství na ČVUT v Praze a pak na Ecole Central v Paříži. Do roku 2018 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah. Předtím pracoval jako finanční ředitel a člen představenstva v řadě společností, včetně Unipetrolu, Parama, Benziny či Lafarge Cement.